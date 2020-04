WhatsApp breidt aantal mogelijke deelnemers in videocall uit

Gebruikers van de chatapp WhatsApp kunnen binnenkort deelnemen aan een videocall met maximaal zeven andere mensen, ten opzichte van een totaal van vier tot op heden. WhatsApp zou daarmee een aantrekkelijker alternatief moeten worden om tijdens de coronacrisis sociale contacten te onderhouden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus en het vervolgens massaal vanuit huis werken, hebben verschillende apps hun userbase flink zien groeien. Zoom ging van een slordige tien miljoen in december 2019 naar ruim 200 miljoen in maart, waar het origineel bedoeld was als videoconferencingapp. Die functie is inmiddels uitgebreid tot het bellen met vrienden en familie, terwijl een daarvoor bedoelde app als WhatsApp daar juist minder voor geschikt is: WhatsApp heeft een limiet van maximaal vier deelnemers per videocall.

In de nieuwste beta-versie van de applicatie wordt dat aantal uitgebreid naar acht, waarmee het aanzienlijk dichterbij het limiet van concurrent Google Duo (twaalf deelnemers per call) komt. Toch is het nog aanzienlijk minder dan Microsoft Teams (twintig) of Zoom (honderd). Iets dat mogelijk te verklaren is door het feit dat de functie enkel werkt op smartphones, waardoor een maximum van acht deelnemers gezien de grootte van een telefoonscherm nog enigszins functioneel is.

Op de achtergrond werkt WhatsApp al geruime tijd aan volledige ondersteuning voor meer dan alleen smartphones, waardoor een uitbreiding naar meer deelnemers op den duur ook een interessantere optie kan zijn.