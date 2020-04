Microsoft breidt aantal zichtbare videocalldeelnemers in Teams uit

Voor het einde van de maand wil Microsoft een nieuwe feature uitrollen in de chatdienst Teams, zo laat het bedrijf weten op zijn eigen website. De update moet het mogelijk maken om negen in plaats van vier deelnemers van een voicecall tegelijk op het scherm te kunnen zien.

Microsoft Teams is één van de vele conference-programma’s die aanzienlijk meer gebruikers kreeg sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus, waardoor de vraag naar verbeteringen ook toenam. Een vraag om meer mensen tegelijk op het scherm te kunnen zien gedurende een call, kreeg tienduizenden upvotes in het gedeelte waar suggesties kunnen worden gedeeld. Zoveel dat Microsoft er niet meer omheen kon.

Tot op heden zijn slechts vier deelnemers van een call tegelijk op het scherm te zien, voor eind april moet dat aantal verhoogd worden naar negen. Het uitrollen van die feature is door Microsoft versneld vanwege de uitbraak van het coronavirus, in de toekomst is het plan om ook de negen zichtbare deelnemers nog te verhogen om interactie te verbeteren. Een keiharde releasedatum voor die toevoeging wil Microsoft niet geven, net als het beoogde aantal zichtbare deelnemers.

Kijkend naar de concurrentie van Teams wat betreft videoconferencing, zijn er een aantal diensten die aanzienlijk meer dan negen beelden tegelijk tonen. Zoom ondersteunt er maar liefst 49, terwijl Google Meet (eerder Hangouts) bijvoorbeeld 25 mensen tegelijk toont.

Niet alleen zal Teams voor het einde van april dichterbij de concurrentie komen voor wat betreft aantal zichtbare deelnemers, ook moet de dienst een optie krijgen om meerdere chats in aparte vensters open te kunnen hebben. Vooralsnog is dat alleen mogelijk in tabbladen in Teams, voor eind april moet multi-window chat ook een optie zijn.