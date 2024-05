Google is er klaar voor om zijn Starline-project commercieel uit te brengen. In een eigen verklaring zegt het bedrijf dat deze videoconferencing-technologie de interne testfase voorbij is. Vanaf 2025 komt het op de markt. Het moet de ervaring van het videobellen naar een hoger plan tillen.

Starline is een partnerschap tussen Google en HP en betreft een combinatie van hard- en software. Google kondigde het project in 2021 aan tijdens de keynotesessie van Google I/O, toen de coronapandemie nog in volle gang was en veel bedrijven (en privépersonen) het videobellen leerden omarmen. Het tij zat toen dus enorm mee, al bleef het na die eerste aankondiging enige tijd stil.

Google beloofde destijds in elk geval dat Starline veel meer zou zijn dan ‘gewone’ videoconferencing. Het bedrijf presenteerde de technologie als een ‘magisch venster’, waarmee het lijkt alsof de persoon of personen met wie je een videogesprek hebt, in de ruimte aanwezig zijn. Dat idee is anno 2024 nog springlevend, en wanneer Starline vanaf volgend jaar algemeen beschikbaar komt, gebeurt dat met behulp van AI-toepassingen, 3D imagining en speakers op strategische plaatsen in de conferencing-ruimte.

Poly-oplossingen voor betere audio/video

Het partnerschap met HP zit ‘m vooral in de technologie die deze laatste meebrengt en die bij de inboedel hoort van diens overname van Poly. Dit bedrijf voorzag in geavanceerde audio/video-oplossingen-voor hybride werken en is in 2022 door HP opgekocht voor ruim drie miljard dollar. De productreeks maakt nu deel uit van de HP-catalogus.

Tip: HP wil een one-stop shop zijn voor hybride werk

Het is geen gek idee voor Google om een dergelijke samenwerking op te zoeken. Onderzoek laat immers zien dat video- en audiokwaliteit een centrale rol speelt voor gebruikers bij videoconferencing. Zo beïnvloedt de kwaliteit van webcambeelden de gevoelsmatige audiokwaliteit en vice versa, blijkt uit onderzoek.

In de aankondiging uit 2021 is er van een partnerschap met HP nog geen sprake (dat Poly nog niet eens had gekocht) en Starline leek toen te gaan om een speciale cabine voor videoconferencing. Die nogal klinische look is in de huidige communicatie-uitingen omgeturnd tot een wat warmer aandoende omgeving met veel hout. Je ziet deze huiskamer tegenwoordig in wel meer Google-aankondigingen.

Integreren in bestaande toepassingen

Starline lijkt nu vooral technologie te betreffen die bestaande videoconferencing-oplossingen naar een hoger plan tilt, en daarmee dus te integreren is. Het lijkt geen concurrent te worden voor bestaande diensten. In de eigen verklaring stelt Google dat Starline bruikbaar is voor onder andere Zoom en het eigen Google Meet. Microsoft Teams wordt opvallend genoeg niet bij name genoemd, maar dat wil niet per se zeggen dat het niet met de technologie kan werken.

Alex Cho, HP’s ‘President of Personal Systems’, hamert erop dat meer dan de helft van de menselijke communicatie gebeurt via non-verbale signalen als lichaamshouding en gezichtsuitdrukking. Starline beoogt dan ook te verwezenlijken dat het lijkt alsof je als gesprekspartners in dezelfde ruimte bent, en je eigenlijk niet meer doorhebt dat je naar een scherm kijkt. Hoe meer de ervaring van nabijheid kan worden gesimuleerd, hoe langer gesprekspartners hun aandacht erbij kunnen houden en hoe beter ze zich herinneren wat er is besproken, zo is het idee.

Niet voor Jan-met-de-laptop

Daar zit meteen ook de uitdaging. Als je de promotiebeelden moet geloven, is nog steeds een behoorlijk groot scherm nodig om tot het beste resultaat te komen, uiteraard voorzien van audio-apparatuur uit de Poly-reeks van HP. Als je wilt bereiken dat gesprekspartners als het ware in dezelfde ruimte zijn, dan moet je ze levensgroot kunnen weergeven. Voor Jan-met-de-laptop, die gewend is aan een reeks kleine gezichtjes in evenzoveel venstertjes in een Zoom-, Teams- of Meet-sessie, al dan niet in een krap thuiswerkkantoortje of flexplek, is dit natuurlijk niet aan de orde.

Daarmee lijkt Starline vooral iets voor bestuurskamers, of dedicated ruimtes voor videoconferencing. De medewerkers van Google hebben er in elk geval al ‘duizenden uren’ mee gewerkt en zijn laaiend enthousiast.

Het ziet er veelbelovend uit, maar Google is bepaald niet de eerste die met het idee komt om ontmoetingen op afstand wat enerverender te maken. Sowieso bestonden videoconferencing-oplossingen al langer, al zijn er de afgelopen jaren -aangejaagd door corona- grote ontwikkelingen geweest.

Virtuele meetings in 3D-omgevingen

Zo biedt Microsoft sinds begin dit jaar Mesh aan voor Microsoft Teams. Hiermee is het mogelijk om meetings te houden met avatars in 3D met behulp van Virtual Reality. Mesh is voortaan ingebouwd in Teams en beschikbaar via bestaande abonnementen op de videocalldienst van Microsoft. Daarnaast is Mesh uitgebracht voor de Meta Quest-appwinkel.

Het bedrijf van Mark Zuckerberg probeert al jaren de ‘Metaverse’ van de grond te krijgen. Daarin kun je ook virtuele meetings organiseren, waarbij digitale avatars collega’s en andere gespreksdeelnemers moeten voorstellen. Het idee van Microsoft is vergelijkbaar.

Of dergelijke (semi-)virtuele omgevingen te verkiezen zijn boven dedicated-videoconferencing ruimtes -of desnoods dat gesprek met de vele koppies op een rij in het thuiswerkkantoor? Dat is maar zeer de vraag. Volledig virtuele omgevingen zijn een aardige noviteit, maar er is echt niemand die erop zit te wachten om elke keer zo’n zware, onhandige bril of helm op te zetten en een virtuele omgeving binnen te stappen om even met iemand te kunnen praten.

Een belletje is efficiënter

Het kan wellicht interessant zijn voor hele specifieke use cases, of bijzondere evenementen, maar van dag-tot-dag is een videobelletje, een mailtje of desnoods -slik- een telefoongesprek een stuk efficiënter. Eerder koos ook Cisco voor levensgrote klassieke 2D-schermen, maar dan met hogere resoluties, een betere ervaring met bestaande oplossingen en een soepelere omgang tussen deelnemers. Dit in plaats van allerlei VR- en 3D-toeters en bellen. Al kondigde het bedrijf later ook een applicatie aan voor de Vision Pro headset van Apple, tja.

Het is waarschijnlijk een prima zet van Google om Starline in de markt te zetten als een manier om videoconferencing -voor die keren dat dat nodig is- naar een hoger niveau te tillen. Helemaal handig dat je daarvoor gebruik kunt maken van tools die waarschijnlijk toch al op je laptop staan. Je maakt als CEO ook een veel betere indruk richting gasten en functiegenoten met een state of the art conferentieruimte waar de technologie niet té aanwezig is maar zich chique op de achtergrond houdt, dan met die toch ietwat nerdy vr-brilletjes.

Lees ook: Meta’s VP metaverse is optimistisch: ‘De metaverse-hype is dood’