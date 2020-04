300 miljoen dagelijkse Zoom-gebruikers, nieuwe kwetsbaarheid ontdekt

Videoconferencingapp Zoom heeft deze week voor het eerst meer dan driehonderd miljoen dagelijkse gebruikers gehad, zo laat CEO Eric Yuan weten. Dat is ruim vijftig procent meer dan waar de teller op stond begin deze maand. Tegelijkertijd is er wederom een beveiligingslek ontdekt, waardoor de teller met kwetsbaarheden weer oploopt.

Sinds het uitbreken van het Coronavirus hebben videoconferencingapps als Zoom hun gebruikersaantallen aanzienlijk zien toenemen. Microsoft Teams kreeg er flink wat gebruikers bij, Zoom zo mogelijk nog meer. Voorafgaand aan de coronacrisis lag het aantal dagelijkse gebruikers nog op zo’n tien miljoen, begin april was dat al 200 miljoen. In een maand tijd is dat aantal met nog eens vijftig procent gestegen.

Niet alleen het aantal gebruikers van de app stijgt, ook het aantal gevonden beveiligingsproblemen loopt in rap tempo op. Eerder liet CEO Eric Yuan al weten dat de komende tijd gefocust zou worden op het uitrollen van updates om die stroom aan problemen te voorkomen, met de komst van Zoom 5.0 zou een aanzienlijk deel van de kwetsbaarheden verleden tijd moeten zijn. Die update brengt onder andere een verbeterde encryptie (maar nog niet de beloofde end-to-end) en het toevoegen van features als het standaard activeren van de wachtwoordfunctie bij een call.

Ondanks de extra maatregelen werd afgelopen woensdag een kwetsbaarheid ontdekt in Zoom, waarbij malware op het systeem van de host of een van de deelnemers in staat is om Zoom-meetings ongemerkt op te nemen, zelfs als de host van de call geen toestemming heeft gegeven. Volgens Morphisec Technologies zou dit mogelijk zijn op de huidige versie van de app. Of Zoom 5.0 ook gevoelig is voor deze lek is nog even de vraag. Wel heeft de cybersecurityfirma Zoom ingelicht over de kwetsbaarheid.