Zoom trekt meer dan 200 miljoen dagelijkse gebruikers

Het aantal dagelijkse gebruikers van Zoom is in maart de 200 miljoen gepasseerd. Voor de uitbraak van het coronavirus lag het record op zo’n 10 miljoen gebruikers op een dag, aldus Zoom-CEO Eric Yuan.

Het gebruik van Zoom en andere vormen van digitale communicatie is in veel landen exponentieel gestegen sinds het invoeren van lockdowns en adviezen om thuis te werken. Werknemers van overheidsorganisaties, scholen, bedrijven en andere organisaties zijn allemaal genoodzaakt om thuis te blijven en toch productief te kunnen werken, nadat verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan de normale werkweek hebben verstoord.

Oprichter en algemeen directeur van Zoom, Eric Yuan, schreef in een brief dat het gebruik van de app de afgelopen periode sterk is toegenomen. Eind 2019 zou het record aan gratis en betaalde gebruikers op één dag 10 miljoen geweest zijn. Volgens Yuan gebruiken nu meer dan 90.000 scholen in twintig verschillende landen de services van Zoom om op afstand les te kunnen geven aan hun leerlingen.

Privacyproblemen

De plotselinge toestroom van zoveel gebruikers op Zoom heeft ook voor de nodige privacyproblemen geleid. De FBI waarschuwde gebruikers onlangs dat ze meetings niet openbaar moeten maken en links niet breed moeten verspreiden. De FBI heeft namelijk twee meldingen ontvangen dat niet-geïdentificeerde personen schoolsessies binnenvielen. Dit fenomeen wordt Zoombombing genoemd en kan erg schadelijk zijn. Inmiddels zijn er al meerdere incidenten bekend waarin individuen pornografisch of racistisch materiaal lieten zien tijdens Zoom-meetings.

Werknemers van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, mogen de videoconferentie-app niet meer gebruiken, blijkt uit een interne memo die is ingezien door Reuters. De memo stelt dat de app ‘aanzienlijke privacy- en beveiligingsproblemen’ met zich mee brengt. Yuan zegt spijt te hebben van de privacyproblemen. “We erkennen dat we niet voldoen aan de verwachtingen van de gemeenschap. We zullen de komende 90 dagen de middelen inzitten die nodig zijn om problemen proactief beter te identificeren, aan te pakken en op te lossen.”

De aandelen van Zoom zijn de afgelopen dagen achteruit gegaan nu het bedrijf zich haast om de privacykwesties zo snel mogelijk op te lossen.