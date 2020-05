Microsoft Teams krijgt nieuwe automatiserings- en planningsopties

Microsoft voegt nieuwe automatiserings- en planningsfuncties toe aan Microsoft Teams. Dit maakte het bedrijf bekend tijdens zijn Build-conferentie.

De belangrijkste updates zijn gericht op Teams-meetings. Zo kunnen gebruikers binnenkort virtuele afspraken plannen, beheren en uitvoeren via de nieuwe Bookings-app. Teams krijgt ook nieuwe functionaliteiten voor het plannen van meetings in de Shifts-app. De applicatie beschikt nu over nieuwe triggers en sjablonen om automatisch Shift-aanvragen goed te keuren, zonder dat bijvoorbeeld de goedkeuring van een manager nodig is.

Binnenkort zal Microsoft ook een aantal aanpasbare sjablonen aan Teams toevoegen om nieuwe gebruikers op weg te helpen. Denk hierbij aan standaard bedrijfsscenario’s zoals event management en crisisrespons, maar ook branche specifieke sjablonen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. De templates bevatten vooraf ingestelde kanalen, apps en begeleiding, aldus het bedrijf.

Daarnaast zal Microsoft ook Power Virtual Agents chatbots beschikbaar maken in de Teams app store. Dit maakt het creëren en beheren van chatbots eenvoudiger.

Ook komt Microsoft met een functie om Power Apps en Power Automate business process templates eenvoudiger te integreren in Teams, en Power BI-gebruikers zullen binnenkort in staat zijn om snel rapporten te delen met Teams met één muisklik.

NDI-ondersteuning

Microsoft Teams krijgt tevens ondersteuning voor Network Device Interface (NDI). Momenteel kunnen gebruikers een vergelijkbare functie in Skype inschakelen, om Skype-interviews met meerdere deelnemers via streaming- platform te streamen. Het stelt gebruikers in staat om afzonderlijke videostreams te ontvangen voor elke deelnemer.

Deze functie komt nu ook naar Teams, zodat het voor bedrijven makkelijker wordt om publieke of privé-uitzendingen te maken op basis van Teams-chats. Teams wordt ook geïntegreerd met Skype TX, de Skype-oplossing die media outlets gebruiken om interviews op afstand uit te voeren. Volgens Microsoft zal de NDI-ondersteuning volgende maand live gaan.