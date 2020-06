Zoom wil betalende gebruikers sterkere encryptie bieden

Zoom overweegt om betalende klanten en belangrijke organisaties toegang te geven tot sterkere encryptie. Er zijn geen plannen om deze encryptie ook in te voeren voor gratis klanten.

Volgens Zoom is de overweging om sterkere encryptie te bieden een kwestie van veiligheid en technologische en zakelijke factoren. Het bedrijf ziet wel de waarde in van versterkte encryptie voor belangrijke maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en mensen in de politiek. “Momenteel is het plan om betalende en bij ons bekende enterprise-klanten extra versleuteling te bieden”, aldus Zoom. Tot nu toe zijn er geen plannen om end-to-end encryptie ook in te voeren voor gratis gebruikers.

Nadelen van end-to-end encryptie

End-to-end encryptie is handig voor gebruikers en organisaties die veilig met elkaar willen videobellen, maar het kan ook gebruikt worden door kwaadwillenden. In het geval van een volledige encryptie kunnen medewerkers van Zoom zichzelf namelijk niet toevoegen aan calls om misbruik in real-time aan te pakken. Security-experts en politie waarschuwden eerder al dat criminelen vaker gebruikmaken van encryptiediensten om niet gepakt te worden.

Ook tast de end-to-end encryptie de toegankelijkheid van Zoom aan. Gebruikers kunnen niet meer telefonisch inbellen om zich aan te sluiten bij een Zoom-meeting als er gebruik wordt gemaakt van volledige encryptie. Juist deze toegankelijkheid heeft Zoom tot één van de populairste applicaties gemaakt tijdens de coronacrisis.

De nieuwe end-to-end encryptie staat los van de AES 256-bit GCM encryptie die Zoom introduceerde in versie 5.0 van de videobeldienst.