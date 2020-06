Slack en AWS nemen het samen op tegen Microsoft Teams

Slack en AWS zijn een meerjarige samenwerking aangegaan om het op te nemen tegen Microsoft Teams. De overeenkomst omvat clouddiensten en productintegraties.

Een groot onderdeel van de samenwerking is dat AWS voortaan de standaard cloudaanbieder is voor Slack. Het bedrijf gaat clouddiensten gebruiken voor storage, rekenkracht, database en meer. Voortaan gaat Amazon ook Slack gebruiken voor hun interne communicatie. Met dit besluit wordt Amazon meteen de grootste klant van Slack met 840.000 Amazon medewerkers die vanaf nu de chatapp gebruiken, voorheen was IBM de grootste klant met 350.000 werknemers.

Productintegraties

Als onderdeel van de samenwerking tussen Slack en Amazon biedt Slack voortaan videobellen aan via Amazon Chime. De Chime-SDK wordt gebruikt om audio, video en screensharing in Slack te ondersteunen. Naast Chime wordt ook Amazon Appflow geïntegreerd met Slack om data over te dragen tussen AWS-diensten zoals Amazon S3 en Redshift en meerdere Slack-kanalen.

De AWS Chatbot wordt in Slack geïntegreerd. De dienst wordt gebruikt voor het verzenden van meldingen naar DevOps-teams zodat zij sneller kunnen reageren op incidenten en andere gebeurtenissen. Een ander onderdeel van de samenwerking is het gebruik van AWS Key Management Service voor het beheren van cryptografische sleutels.

Volgens Slack-CEO Stewart Butterfield zorgt de samenwerking ervoor dat beide bedrijven kunnen voldoen aan de vraag van hun klanten. “Door AWS-diensten te integreren met Slack, helpen we teams eenvoudig en naadloos hun cloud-infrastructuurprojecten te beheren en cloud-gebaseerde diensten te lanceren zonder ooit Slack te hoeven verlaten.”

Kwartaalresultaten

Slack maakte donderdag zijn kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf boekte een omzet van 201,7 miljoen dollar (178 miljoen euro), een stijging van 50 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Slack maken 750.000 organisaties gebruik van het platform en het bedrijf heeft 122.000 betalende klanten, een stijging van 28 procent. Deze stijging komt door het toenemende gebruik van collaborationtools als gevolg van de coronacrisis.