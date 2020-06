Cisco voegt updates toe aan Webex gericht op thuiswerkers

Cisco introduceert nieuwe updates voor Webex voor mensen die thuiswerken. Volgens Cisco zijn de updates ontworpen om thuiswerken veiliger en efficiënter te maken.

Cisco heeft tijdens zijn Cisco Live-evenement een aantal belangrijke updates van zijn Webex-platform aangekondigd, waaronder meer security- en compliance-tools en integratie met de cloud content management diensten van Box.

Het bedrijf voegt meer securitymogelijkheden toe aan Webex en functies zoals data loss prevention retention, Legal Hold en eDiscovery worden uitgebreid naar Webex-meetings. Daarnaast voegt het bedrijf AES 256 Bit encryptie toe aan het platform om gebruikersdata beter te beschermen. Cisco verdrievoudigt ook de capaciteit van het Webex-platform om aan de huidige vraag te kunnen voldoen.

Webex Assistant

Werknemers die weer naar kantoor gaan, kunnen gebruikmaken van Webex Assistant. Deze spraakassistent werkt op de conferencetools die bedrijven in huis hebben. Het idee achter Webex Assistant is dat mensen in gedeelde ruimtes zo min mogelijk het scherm of touchpad hoeven aan te raken tijdens vergaderingen. De spraakassistent kan ook inzicht bieden in de manier waarop vergaderruimtes worden gebruikt en analyseert gebruikersdata waardoor bedrijven weten in welke diensten en apparaten ze moeten investeren.

Meer integraties

De nieuwe integratie met Box moet helpen met het stroomlijnen van workflows door de toevoeging van een eenvoudige manier om bestanden met elkaar te delen. Ook wordt een nieuwe vorm van gezondheidszorg via Epic Systems geïntegreerd binnen Webex. Deze dienst maakt het mogelijk om op afstand te communiceren met zowel patiënten als medisch personeel. Zorgverleners kunnen binnen Webex Teams videobellen met de patiënt, medische geschiedenis in zien en belangrijke documenten bijwerken. Patiënten hoeven geen nieuwe software te downloaden.

Cisco SecureX-platform

Cisco kondigt ook aan dat het nieuwe Cisco SecureX-platform op 30 juni beschikbaar is. SecureX is een securityplatform dat bij alle Cisco Security-producten wordt meegeleverd. Met het nieuwe platform kunnen gebruikers op een gemakkelijkere manier hun security beheren.

