Google Chat en Meet worden toegevoegd aan Gmail

Google gaat Gmail op de schop gooien. Dat heeft het al eerder aangekondigd, maar nu is het ook daadwerkelijk gestart met de uitrol. Google Meet en Google Chat worden samengevoegd in Gmail.

In de desktop interface verandert er weinig, maar je krijgt er in de app van Gmail aanzienlijk meer mogelijkheden. In de zijbalk zie je nu nieuwe onderdelen van Google Chat en meetings die je hebt staan in Google Meet. Het berichtengedeelte van Google’s e-mailprogramma wordt ook anders: split-screen. Je kunt dan binnen Gmail een Google Chat-chatroom of een Google Doc zien.

Gmail

Ook op smartphones ziet de Gmail-app er anders uit. Er komt een tabblad-optie bij onderin de app. Hier kun je dan kiezen om mail te bekijken, of juist chat, chatrooms en Meet. Dit is wel alleen te zien als bedrijven ‘Chat preferred’ hebben aanstaan. Er wordt verwacht dat over een maand de implementatie bij alle G Suite-gebruikers is gedaan. Het gaat overigens alleen nog om Android en de web app van Gmail. Wanneer iOS-gebruikers eraan worden toegevoegd, wordt later bekendgemaakt.

Introducing a better home for work that intelligently brings together the people, content, and tasks you need to make the most of your time—right in #gmail. Now, you can easily join a #GoogleMeet, communicate with #GoogleChat and more → https://t.co/iPsJRLgAtw #GoogleCloudNext pic.twitter.com/FzL9tedzT5 — G Suite (@gsuite) July 15, 2020

Er is trouwens wel iets anders aan Gmail voor mensen die geen G Suite gebruiken. De G Suite-tabbladbalk gaat naar twee knoppen: Mail en Meet. Kortom, meer ruimte om Google Meet te promoten, want daar wil het bedrijf met al het thuiswerken duidelijk meer uithalen. Dit is echter optioneel. Je kunt het uitzetten door naar instellingen te gaan in je e-mail, dan het vinkje bij ‘Show the Meet tab for video calling’ uitvinken.

We schreven eerder al dat Google deze plannen had. Zo is het deze maand ook druk doende met nieuwe beveiligingsfuncties voor Chat en Meet, waarbij GSuite for Education als eerste aan de beurt is. Meer over de update lees je op het Google Blog.