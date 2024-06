Gemini kan nu e-mails beantwoorden op Gmail

Betalende Google Workspace-eindgebruikers krijgen in Gmail een side panel dat direct toegang geeft tot de AI-assistent Gemini. Hiermee kunnen zij nog meer uit deze toepassingen halen om hun productiviteit te verhogen.

De Gemini-features die nu in de e-mailapp van Google worden uitgerold, gebruiken de mogelijkheden van Gemini 1.5 Pro. Dit model heeft een groter context window en meer geavanceerde redenering dan voorgaande Gemini-modellen.

De Gemini-ondersteuning is zichtbaar in een uitklapbaar zijpaneel in Gmail. Binnen de e-maildienst helpt de AI-functionaliteit onder meer bij het samenvatten van e-mailuitwisselingen en het schrijven van nieuwe mails. In de mobiele versie van Gmail biedt Gemini de mogelijkheid e-mailuitwisselingen samen te vatten.

Integratie met andere Workspace-apps

Verder integreert Gemini voor Gmail ook met andere apps uit de Google Workspace-suite. Op deze manier moet het makkelijker worden voor gebruikers om direct uit hun mail-applicatie actie te ondernemen.

De andere Google Workspace-apps krijgen op termijn ook via een side panel de genoemde Gemini-features. Deze functionaliteit werd onlangs al op Google I/O 2024 aangekondigd.

Alleen voor betalende gebruikers

De nieuwe Gemini AI-features in Gmail zijn alleen voor betalende eindgebruikers van Google Workspace beschikbaar. Deze moeten hiervoor naast hun Google Workspace-licentie ook de Gemini Business-, Enterprise, Education- of Education Premium add-on hebben. Of zij moeten een Google One AI Premium-abonnement hebben (21,99 euro per maand).

