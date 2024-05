Google heeft videovergaderplatform Meet voorzien van een update die de audiokwaliteit tijdens online meetings flink moet verbeteren. Om audio-feedback te voorkomen, wordt nu de audio van speakers en microfoons over alle apparaten in een vergaderruimte gesynchroniseerd.

De nieuwe functionaliteit wordt automatisch uitgevoerd tijdens Meet-vergaderingen en deelnemers in een vergaderruimte hoeven hiervoor niets in te stellen. Zodra Google Meet detecteert dat zich binnen een vergaderruimte meerdere apparaten, zoals laptops, bevinden, synchroniseert het de audio over al deze apparaten.

Verwijderen audio feedback

Het doel van de audiosynchronisatie is het verwijderen van echo’s en andere audio-feedback die de ervaring van een online vergadering beperken. Daarnaast zorgt het ervoor dat deelnemers beter zelf een apparaat kunnen gebruiken, in plaats van dat zij zich allemaal rondom een enkel apparaat verzamelen.

De adaptive audio-feature staat standaard ingeschakeld in Google Meet. Voor de feature bestaan geen admin-mogelijkheden en iedere deelnemer heeft dezelfde audio- en microfoonrechten.

Kleinere bedrijven

De nieuwe ‘adaptive audio’-functionaliteit biedt deelnemers een betere ervaring wanneer vergaderruimtes niet beschikbaar zijn of de hardware in vergaderruimtes niet werkt. De feature is daarnaast geschikt voor kleinere bedrijven die geen ruimte hebben voor speciale vergaderruimtes. Hierdoor kunnen zij ook vergaderen in ruimtes zoals wachtruimtes, cafés of andere ad-hoc vergaderlocaties.

Adaptive Audio is beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace met de Gemini Enterprise-, Gemini Business-, Gemini Education- en Gemini Education Premium-edities die beschikken over de AI Meetings en Messaging add-on.

De update wordt op dit moment beperkt uitgerold naar eindgebruikers en vanaf 5 juni dit jaar volledig geïmplementeerd.

