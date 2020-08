Microsoft Teams krijgt nieuwe features op iOS, Android en pc

Microsoft Teams wordt uitgebreid met de optie om de linkerzijbalk aan te passen. Dat wil zeggen dat je er naar keuze apps in kunt plaatsen. Ook komen er specifieke features voor iOS en Android bij.

Al je apps zijn nu dus vast te pinnen aan die linkerbalk. Je doet dat door met de rechtermuisknop op je app te klikken en te kiezen voor ‘Pin’. Om deze weer uit de balk te halen kun je weer precies hetzelfde doen: rechtermuisknop maar dan dus ‘Unpin’. Je kunt de apps met een drag and drop-systeem van positie veranderen in die linkerbalk.

Microsoft Teams

Er zijn echter meer nieuwe mogelijkheden voor Microsoft Teams geïntroduceerd. De app op iOS en Android is voorzien van een update. Hierdoor zie je meer video’s in je calls en meetings, kun je zoeken binnen apps en kanalen en zijn er nieuwe security-opties. Tussen iOS en Android liggen nog wel wat verschillen:

Voor iOS geldt dat je 2×4 video’s ziet in je call op iPhone en 3×3 op iPad. Er is bovendien een setting waarmee je het datagebruik tijdens video’s kunt aanpassen. Het is mogelijk om te kiezen welk nummer er wordt gebeld bij mensen met meer dan één telefoonnummer. Er zit een single sign-on in voor bots en tools in Teams en er is een dagelijkse agenda-view van aankomende meetings die je kunt delen met anderen.

Android

Op Android kan je nu gratis meetings organiseren via een link, zonder dat mensen hier een Teams-account voor nodig hebben. Je kunt daarnaast direct een afbeelding uploaden in je gallery. Daarnaast kan je je safe key beheren, of Microsoft dat laten doen.

Uiteraard komt de update ook met de nodige bug fixes en verbeteringen van de prestaties van de apps.

