Google lanceert met projecttool Tables een Trello en Asana concurrent

Google introduceert een nieuwe dienst om het tracken van projecten te vereenvoudigen. Met Tables komt er een tool bij die conurreert op een markt waar Asana, Monday.com en Trello actief zijn.

Werknemers kunnen Tables gebruiken om taken binnen projecten waar zij deel van uitmaken organiseren. In deze taken kan relevante informatie opgenomen worden als een omschrijving, de verantwoordelijken en de status.

Daarnaast wil Google gebruikers laten profiteren van de wat uitgebreidere functionaliteiten. Zo kan een repetitieve taak als het sturen van een e-mailnotificatie naar een collega als hij een nieuwe taak toegewezen krijgt, geautomatiseerd verlopen. Ook is het mogelijk om uit verschillende interfaces te kiezen en bijlagen toe te voegen aan taken.

Om het in gebruik nemen van Tables zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunnen bedrijven data uit Google Sheets of uit een .CSV-bestand importeren. Data is te delen met Google Groups en taken kunnen toegewezen worden aan mensen uit Google Contacts.

Google brengt een gratis versie en een betaalde versie van Tables uit. De betaalde versie (10 dollar per gebruiker per maand in de VS) komt met extra features, waaronder ondersteuning voor het toevoegen van grotere documenten.

Beta

Tables komt uit de Area120-afdeling van Google, dat de tool al een tijdje test onder een aantal gebruikers. Onder andere medewerkers van de Wyoming State Construction Department, National Geographic en technologie consulting bedrijf Atrium AI hebben Tables al uitgeprobeerd. De huidige lancering betreft een beta voor de Verenigde Staten.