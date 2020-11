Microsoft voegt integratie voor 21 applicaties toe aan Teams

Microsoft heeft een aantal nieuwe mogelijkheden voor Teams aangekondigd. Naast de introductie van een grote hoeveelheid nieuwe apps, maakt Microsoft het eenvoudiger voor gebruikers om zelf nieuwe functies toe te voegen.

In een blogpost vertelt Microsoft over de vernieuwingen in Teams. De nieuwe integraties vullen het bestaande aanbod van ruim 700 Teams-apps aan. Met de nieuwe apps wordt het mogelijk om applicaties van derde partijen te besturen, zoals nieuwe taken op een planner aanmaken.

De applicaties die nu ondersteund worden, zijn Asana, Bigtincain, Buncee, Decisions, Monday, HireVue, Phenom People, Pigeonhole, Microsoft Forms, Licid Agreements, Polly, Sli.do, Wakelet, Range Labs, Priority Matrix, QBO Insights, SurveyMonkey, xMatters, Soapbox Innovations, Talview en Teamflect.

Power platform

Microsoft heeft ook ondersteuning voor Microsoft Power Platform toegevoegd aan Teams. Hiermee kunnen gebruikers met low code extra functies voor Teams bouwen. Het Power Platform kan aan de hand van drie verschillende apps aan Teams worden toegevoegd:

Power Apps maakt het mogelijk om zelf extra apps te bouwen voor het chatprogramma;

Power Automate biedt de optie om versimpelde workflows opzetten;

Power Virtual Agents laat gebruikers chatbots opzetten voor situaties als IT-helpdesks, veelgestelde vragen en HR-problemen.

Populair

Teams is tijdens de coronacrisis snel populairder geworden. In oktober maakte Microsoft bekend dat het samenwerkingsprogramma inmiddels 115 miljoen dagelijkse gebruikers heeft. Microsoft blijft daarom hard werken aan het toevoegen van nieuwe functies, zoals verbeterde ruisonderdrukking bij videogesprekken.