Microsoft Teams heeft 115 miljoen dagelijkse gebruikers

Microsoft rapporteert dat het 115 miljoen dagelijks actieve gebruikers heeft, versus 75 miljoen dagelijks actieve gebruikers in maart.

Microsoft Teams wordt volop gebruikt bij het thuiswerken. Het biedt de mogelijkheid om Trello-achtige borden te maken, te chatten en videoconferenties te doen. Vooral die laatste optie is enorm populair en wordt veelvuldig gebruikt binnen bedrijven. Microsoft Teams maakt deel uit van de Office 365-mogelijkheden van Microsofts businessaanbod, al is de videoconferentiedienst tegenwoordig ook beschikbaar voor particulieren.

Satya Nadella

Microsoft-CEO Satya Nadella heeft deze enorme groei voor het platform aangekondigd, en liet bovendien weten dat de lang gewenste mogelijkheid om breakout-rooms te maken binnen een videomeeting er binnenkort aankomt. Hierdoor kun je binnen een meeting brainstorms organiseren met kleinere groepjes. Eerder kwam het al met een Together Mode, waardoor je je collega’s ziet alsof ze in de collegebanken bij elkaar zitten, in plaats van allemaal los in hun eigen huiskamer.

Het zijn overweldigende aantallen die helaas moeilijk vergelijkbaar zijn met die van de concurrentie. Google en Zoom geven alleen aan hoeveel actieve deelnemers er zijn per dag, dus dat kunnen ook mensen zijn die vier keer inloggen en dus vier keer worden geteld. Hoe dan ook heeft Google Meet er 100 miljoen per dag, versus Zooms 300 miljoen per dag, zo schrijft TheVerge. Het gaat dan om zowel zakelijk gebruik als privégebruik.

Teams

Microsoft probeert Teams in het algemeen wat opener te maken. Zo heeft het third-party app-ondersteuning toegevoegd aan het platform, waardoor Teams iets beter kan worden ingezet. Juist omdat veel mensen al heel lang met apps van derden werken, is het positief dat ze dit nu gestroomlijnd binnen één overkoepelend platform kunnen doen.

Tot slot heeft Nadella ook aangekondigd dat LinkedIn het goed doet: het heeft al 772 miljoen gebruikers. Microsoft kocht LinkedIn in 2016 voor een fiks bedrag van 26 miljard dollar.