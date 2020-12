Microsoft Teams krijgt een sterkere Outlook-integratie

Microsoft werkt aan een sterkere Outlook-integratie voor Microsoft Teams. Het programma, dat deel uitmaakt van Microsoft 365, moet in maart van de nieuwe functionaliteit voorzien worden. Microsoft vlecht steeds meer van zijn software in Teams, waardoor het echt een start-hub wordt voor samenwerkingen.

Tijdens interne meetings wordt het daardoor veel makkelijker om Outlook te gebruiken. Microsoft schrijft in zijn roadmap: “Stuur een kopie van e-mailberichten of conversaties, inclusief bijlagen, naar Teams-chats en -kanalen. Of start een Teams-chat gerelateerd aan een specifiek e-mailbericht. Wanneer je iets deelt met Teams vanuit Outlook op het web, verschijnt er een pop-upvenster om te bevestigen met welk kanaal of met welke persoon je wilt delen. Je kunt ook selecteren of je bijlagen wil toevoegen of niet.”

Microsoft Teams

Microsoft is veel aan het veranderen aan Teams sinds de pandemie is gestart. Dat moet ook wel, want met meer dan honderd miljoen gebruikers die dagelijks inloggen zijn er veel wensen om de ervaring beter, efficiënter en comfortabeler te maken. Teams werd eerst vooral gebruikt voor video conferencing, maar nu er steeds meer opties aan worden toegevoegd, lijkt het steeds meer de samenwerkingstool te worden waar Microsoft naar op zoek was.

Teams komt met nog iets nieuws: er is een Large Gallery-optie in de maak voor grotere meetings en het moet beter gaan werken op mobiel. Dat zijn de mogelijkheden waarop Microsoft nu is gefocust en die hopelijk allemaal in maart worden vrijgegeven voor gebruikers van Microsoft Teams.

Tests

Eerder schreven we al dat het testprogramma van Teams op de schop gaat. Er zijn drie verschillende niveaus van tests waaraan bedrijven kunnen meedoen. Sommige zijn geschikt voor early adopters, sommige zijn juist al wat doorgetest zodat bedrijven kunnen zien wat ze er verder nog mee kunnen doen. Feedback van de gebruikers is heel belangrijk, juist omdat het gaat om een programma waarin volop moet worden samengewerkt. Zeker nu veel mensen dat op afstand moeten doen, is een soepele ervaring essentieel voor een goede samenwerking.

Tip: Microsoft Teams vs Zoom vs Google Meet vs Webex Meetings vs BlueJeans