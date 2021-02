Poly komt met monitor Studio P21 voor videovergaderingen

Poly heeft de Studio P21 Personal Meeting Display aangekondigd. De monitor is speciaal ontworpen voor videovergaderingen. Het bedrijf brengt ook twee nieuwe webcams uit.

De twee nieuwe webcams zijn de Poly Studio P5 en P15. De eerste daarvan is een normale webcam met 1080p-sensor en de mogelijkheid tot 4x digitale zoom. Verder heeft hij een privacysluiter en een ingebouwde usb-poort om bijvoorbeeld een headset op aan te kunnen sluiten. Dit scheelt een kabel die naar de computer loopt. Een headset aansluiten is niet per se nodig, aangezien er een directionele microfoon in de camera is ingebouwd.

De Poly Studio P15 Personal Video Bar is de opvolger van de Polycom Studio, waar Techzine in 2019 een review over schreef. Het gaat om een 4K-camera die automatisch kan inzoomen op een gebruiker. Ook is de microfoon in staat om het geluid van buiten een specifieke zone te blokkeren. Ook zijn er speakers en een usb-hub in de P15 ingebouwd.

Eerste monitor van Poly

Poly heeft ook zijn eerste monitor aangekondigd. Tijdens de aankondiging beschreef Poly de Studio P21 als een monitor met een ingebouwde Studio P15. Het gaat om een 21″-scherm dat beschikt over alle functionaliteit van de Studio P15, met extra verlichting aan de zijkant om de gebruiker goed in beeld te krijgen. Verder zijn er enkele knoppen om bijvoorbeeld een videobelapplicatie te openen of het geluid van de microfoon te dempen. De monitor kan met een enkele usb-c-kabel op een computer worden aangesloten en werkt zowel met Windows als met macOS. Ook is er een draadloze oplader in de standaard verwerkt.

Details over het gebruikte paneel heeft Poly nauwelijks vrijgegeven, anders dan het formaat van 21 inch en dat het een ‘enterprise grade’-paneel is. Vermoedelijk gaat het om een paneel met 1080p-resolutie. Het bedrijf vertelt dat voor het relatief kleine formaat gekozen is om te voorkomen dat de camera al te hoog komt te staan ten opzichte van de gebruiker.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De instellingen van al de aangekondigde apparaten is aan te passen met de Poly Lens Desktop App en kunnen worden verzekerd met Poly+, de supportdienst van Poly. De drie apparaten zijn vanaf april 2021 verkrijgbaar. De Amerikaanse adviesprijzen zijn 133,95, 618,95 en 841,95 euro voor respectievelijk de Poly Studio P5, P15 en P21.

Tip: Dell introduceert monitors met nadruk op videovergaderingen