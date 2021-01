Dell introduceert monitors met nadruk op videovergaderingen

Dell heeft een serie nieuwe monitors aangekondigd die op meerdere manieren geoptimaliseerd zijn voor videovergaderingen. Ze hebben onder andere een ingebouwde webcam.

De webcam in de Dell Video Conferencing Monitor is in staat om in- en uitgeklapt te worden. Dell heeft een 5-megapixelsensor in de webcam verwerkt, goed voor een resolutie van iets meer dan 1440p. De camera heeft ook ondersteuning voor Windows Hello.

Soundbar

Aan de onderkant van de monitor is een kleine soundbar te vinden. Hierin zijn stereospeakers en een microfoon met ruisonderdrukking verwerkt. Op de soundbar zijn verder enkele knoppen te vinden die de nadruk op videobellen nog meer onderstrepen, met name met Microsoft Teams. De knoppen bestaan uit een knop om Teams te openen, een gesprek op te nemen of op te hangen, het volume aan te passen en de microfoon te dempen.

Resoluties

De monitor komt beschikbaar in drie formaten: 24, 27 en 32 inch. Deze drie monitoren dragen respectievelijk de typenummers C2422HE, C2722DE en C34422WE en hebben resoluties van 1920×1080, 2560×1440 en 3440×1440 pixels. Het laatste model heeft een kromming in het scherm.

Prijzen

Dell heeft nog geen europrijzen voor de monitor bekendgemaakt, maar in Amerika kost de 24″-versie 520 dollar, de 27″-versie 720 dollar en de 34″-variant moet 1150 dollar opleveren. Vermoedelijk zullen de europrijzen redelijk vergelijkbaar zijn. De monitoren komen op 16 februari op de markt.

Tip: Dell lanceert enorme 4K-monitors voor professionals