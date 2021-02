Google updatet Meet en Classroom

Google geeft zijn software- en hardware-oplossingen voor het onderwijs flinke updates. Hieronder vallen de introductie van Google Workspace for Education, updates voor Classroom en Meet en nieuwe Chromebooks.

Met de updates wil de techgigant ervoor zorgen dat het geven en ontvangen van onderwijs voor iedereen makkelijker en toegankelijker wordt. De updates richten zich daarbij op zowel fysiek onderwijs als op het verbeteren van onderwijs op afstand.

Google Workspace for Education

Onder meer wordt Google Workspace for Education (het voormalige G Suite for Education) uitgebracht. Google Workspace for Education omvat alle tools die onderwijsinstellingen nodig hebben voor het onderwijs. Denk daarbij aan Classroom, Meet, Gmail, Drive, Docs, Sheets en Slides.

De suite is beschikbaar in vier versies. De gratis versie is Google Workspace for Education Fundamentals. Daarnaast zijn er drie betaalde versies, Google Workspace for Education Standard met meer securitymogelijkheden voor veiliger onderwijs, de Teaching and Learning Upgrade met onder meer betere videocommunicatie-features, en het alles omvattende Google Workspace for Education Plus.

Google Workspace for Education Fundamentals en Google Workspace for Education Plus zijn nu al beschikbaar, de overige twee upgrades vanaf april.

Update Classroom

Ook Google Classroom heeft een flinke update gekregen. Binnen de update, die in de loop van dit jaar wordt uitgerold, krijgen leerlingen via een marktplaats toegang tot onderwijstools van derde partijen. Deze update is alleen beschikbaar voor eindgebruikers van de betaalde Google Workspace for Education Plus- en Teaching and Learning Upgrade-versies.

Daarnaast is er de mogelijkheid om audio logs terug te luisteren. Hiermee kunnen incidenten, zoals het verwijderen van een leerling uit een les, worden onderzocht. Classroom krijgt ook activiteitslogs voor onderzoek naar het gebruik en de interactie met Classroom en het makkelijker volgen van leerlingen. Alle data van de logs kan worden geëxporteerd naar de Google BigQuery-tool voor analytics.

De Google Classroom app krijgt mogelijkheden om leerlingen, in het geval van slechte internetverbindingen, offline te laten werken, opdrachten in te zien, bestanden te openen en opdrachten in Docs te maken.

Update Google Meet

Google Meet heeft ook een update gekregen met de nadruk op veilige lesomstandigheden. Toegevoegd is onder meer mute-functionaliteit waarmee leraren in één keer alle leerlingen stil kan krijgen en zonder storen les kan worden gegeven.

Daarnaast komt er functionaliteit waarmee direct kan worden gecontroleerd wie toegang hebben tot een les, de chat kunnen gebruiken of schermen kunnen delen. Ook beëindigen leraren straks met een druk op de knop hun lessen compleet, zodat niemand kan blijven ‘hangen’.

Nieuwe Chromebooks

De techgigant wil maar liefst 40 nieuwe Chromebook devices op de markt brengen. Zoals convertible devices die in een handomdraai van een laptop een tablet worden en vice versa, inclusief stylus, dual-camera’s en LTE-connectiviteit. Deze devices beschikken daarnaast standaard over Google Meet en Zoom.

Andere features zijn toegangsmogelijkheden voor leerlingen met een beperking, zoals de screen reader ChromeVox. Ook hebben de nieuwe Chromebook-devices tools die scholen helpt met het beheer op afstand. Verder biedt de techgigant een tool waarmee scholen precies de voor hen meest geschikte Chromebook kunnen uitzoeken.