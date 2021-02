ServiceNow-workflows in Teams nu beschikbaar

ServiceNow heeft zijn integratie van workflows in Microsoft Teams breed beschikbaar gemaakt voor zijn klanten. Het bedrijf kondigde de functie afgelopen september aan, maar had toen nog enkel een bètaversie.

ZDNet schrijft dat de integratie van workflows in Microsoft Teams per direct beschikbaar is voor gebruikers die op de Paris-release of een nieuwere versie van ServiceNow zitten.

Verbeterde communicatie tussen service agents en werknemers

ServiceNow presenteert de mogelijkheid als een manier waarop HR- en IT-teams die gebruikmaken van zijn platform, direct via Teams problemen kunnen oplossen. Gebruikers kunnen verzoeken indienen via Microsoft Teams en binnen dezelfde software updates over hun uitstaande verzoeken ontvangen en aan de hand daarvan actie ondernemen. Ook service agents onderling kunnen Teams gebruiken voor betere samenwerking.

Een van de nieuwe mogelijkheden heet Chat-to-Call. Hiermee kunnen service agents direct vanuit een livechat een werknemer uitnodigen voor een Teams-call. De inzet van technieken als videobellen en schermdelen kan bijdragen aan het snel oplossen van problemen.

Met Major Incident Management kunnen meerdere teams snel samenkomen om problemen op bedrijfsniveau op te lossen. Hieronder vallen Meeting Extensions, waarmee agents belangrijke informatie van het Now Platform direct kunnen delen in een Teams-meeting.

Bèta

ServiceNow heeft de integratie van workflows in Microsoft Teams in september 2020 aangekondigd. Het bedrijf beloofde dat de integratie zou bijdragen aan betere productiviteit van werknemers en snellere samenwerking tussen werknemers en service agents. ServiceNow bracht de oplossingen destijds in bèta aan, maar inmiddels zijn de oplossingen breed verkrijgbaar.

