ServiceNow integreert nieuwe workflows in Microsoft Teams

ServiceNow heeft nieuwe workfows in Microsoft Teams geïntegreerd. Deze functionaliteit is vooral nuttig voor klantenservicemedewerkers. Hiermee wordt de productiviteit van werknemers verbeterd en kunnen zij zelf meer selfservice toepassen en dus sneller zaken oplossen.

Volgens de workflow-gigant zijn de in Microsoft Teams geïntegreerde oplossingen vooral geschikt om sneller samen te werken binnen de communicatie-oplossing en belangrijke taken af te handelen. Met name als het gaat om met workflows meer interactie aan te gaan, een bedrijfscultuur na te streven en productiviteit te leveren, aldus ServiceNow.

ServiceNow en Microsoft Teams

De toegevoegde mogelijkheden omvatten onder meer betere gebruikservaringen voor medewerkers in Microsoft Teams. Denk daarbij aan het doen van verzoeken, het ontvangen van updates op uitstaande verzoeken en actie ondernemen naar aanleiding van notificaties. Dit alles zonder de Teams-applicatie te verlaten.

Tip: Niemand weet wat ServiceNow doet en wat je ermee kan

Een toevoeging is betere mogelijkheden voor service agents in Microsoft Teams. Door de integratie kunnen zij nu Microsoft Teams inzetten om samen te werken met collega’s. Zo kunnen zij onder meer incident-updates pushen.

Met behulp van de nieuwe Teams Meeting Extensibility feature maken ServiceNow workflows het agents mogelijk hun productiviteit verbeteren. Zo kunnen zij hiermee nu direct vanuit Microsoft Teams incidenten oplossen.

Overige integraties

Naast de integratie voor Microsoft Teams werken ServiceNow en Microsoft ook samen met verdere integraties van elkaars oplossingen. Zo bestaan er nu, met de komst van de Paris-release van het ServiceNow-platform, ook een koppeling tussen de public cloudomgeving Microsoft Azure en ServiceNow Cloud Insights. Verder zijn ServiceNow Software Asset Management en Azure Active Directory nu met elkaar geïntegreerd.

De gezamenlijke oplossingen voor Microsoft Teams zijn nu in bèta beschikbaar.

Tip: ServiceNow lanceert Paris, sneller inspelen op transformatie en IoT