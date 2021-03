Het was groot nieuws dat de samenwerktool Slack het mogelijk maakt om zonder dat je elkaar kent privéberichten te kunnen sturen naar andere Slack-gebruikers. Inmiddels is het daar echter snel op teruggekomen, want zo’n optie geeft intimidatie meer ruimte. Connect DM wordt binnenkort van een update voorzien om het weer iets minder ruim te maken.

Het leek zo makkelijk, omdat het een soort betere versie is van Slack Connect. Slack Connect is vorig jaar gelanceerd en het biedt bedrijven de mogelijkheid om kanalen binnen verschillende Slack-servers te maken. Zo kunnen verschillende dochterbedrijven toch met elkaar communiceren, zonder daarbij meteen volledige toegang tot elkaars kanalen te hoeven krijgen. Connect DM is daar een variant op, in die zin dat je toegang krijgt tot mensen buiten jouw kanalen. Als je tenminste een betaald account gebruikt voor Slack, schrijft ArsTechnica.

Slack

Slack wil het ultieme chatprogramma worden voor zakelijke gesprekken. Waar mensen op hun smartphone pushnotificaties van berichten van hun vrienden krijgen via Facebook en WhatsApp, wil Slack die positie verwerven voor zakelijke chatberichten via Slack. Ilan Frank van Slack zegt erover: “Om een connectie te maken met iemand waarmee ze werken, waar die persoon ook maar werkt, kunnen ze dan op Slack tikken.” Dat is een goed idee, maar het biedt ook een opening voor mensen die iets minder zakelijk verantwoord te werk willen gaan. Denk daarbij aan marketingbedrijven die mensen gaan lastigvallen via DM, maar ook stalkers die hun slachtoffer nu op een nieuwe manier weten te vinden.

Hoewel Connect DMs alleen beschikbaar is als je hiertoe toestemming geeft en je zelfs per persoon toestemming dient te geven, kan de persoon die je een uitnodiging stuurt wel een heel lang bericht typen. Er kunnen 560 karakters worden afgevuurd op de ontvanger en die volledige tekst wordt ook naar je toegemaild door Slack. Het is bovendien niet makkelijk om de verzender te blokkeren, want Slack stuurt de berichten vanuit een master inbox. Kortom, werk aan de winkel voor Slack, dat Connect DMs wel al heeft uitgerold.