Google roept VS en EU op tot samenwerking in tech

Google maakt zich zorgen over de afbrokkelende relatie tussen de VS en de EU. Het bedrijf spoort de VS daarom aan om in te gaan op een Europees voorstel voor een Trade and Technology Council.

In een blogpost vertelt Google dat de positieve samenwerking van de VS en de EU uit de afgelopen twee decennia, heeft gezorgd voor nieuwe en goedkopere technologie en miljoenen banen in beide continenten. Bedrijven konden daardoor klanten over de hele wereld bereiken en biljoenen dollars aan omzet bewerkstelligen.

Zorgen over toenemende regulering

Het bedrijf maakt zich echter zorgen over de toenemende regulering op het gebied van digitale technologie. Daarmee doelt het bedrijf vooral op de vele Europese regels die de invloed van grote buitenlandse bedrijven proberen in te perken. Techgiganten als Google, Facebook en Amazon liggen bijvoorbeeld constant door Europa onder vuur.

Google vreest dat deze maatregelen een risico vormen voor de welvaart van zowel de VS als de rest van de wereld. Het bedrijf vindt de afbrokkelende relatie tussen de VS en Europa zorgwekkender dan de situatie met de relatie tussen de VS en China.

Samenwerkingsvoorstel tussen EU en VS

De Europese Unie heeft echter een hand uitgereikt om de situatie te verbeteren. In december 2020 stelde de EU de EU-US Trade and Technology Council voor. Dit is een initiatief waarbij de EU met de VS wil samenwerken om ergernissen in de handel tegen te gaan door het gesprek aan te gaan en met elkaar samen te werken. De gesprekken gaan over de verantwoordelijkheid van online platforms en Big Tech, het heffen van belastingen en het tegengaan van problemen in de markt. Ook kunstmatige intelligentie, datastromen en samenwerking op het gebied van regulering en standaarden worden besproken.

Google hoopt dat een dergelijke samenwerking tussen de EU en de VS unilaterale beslissingen tegengaat en ervoor zorgt dat er eerst wordt overlegd over nieuwe regelgeving voor technologie. Het bedrijf benoemt specifiek de Digital Markets Act, een aanstaande EU-wet die oneerlijke praktijken van onder andere zoekmachines, sociale netwerken en verkoopplatforms moet tegengaan.

EU probeert techreuzen te temmen

Met een betere samenwerking lijkt Google vooral te hopen dat de Amerikaanse regering de pijn van strengere Europese regelgeving voor techreuzen iets kan verzachten. Zowel de Europese Unie als verschillende landen binnen het blok werken hard aan strenge wetgeving om de invloed op Amerikaanse techreuzen te verkleinen en Europese bedrijven meer kansen te bieden in de markt.

