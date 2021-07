Meetingselect lanceert HD Venues voor samenbrengen meetingdeelnemers

Meetingselect, dat een meetingmanagementplatform voor vergaderlocaties wereldwijd biedt, heeft HD Venues gelanceerd. De software stelt gebruikers in staat eenvoudig een digitale 3D-versie van de bijeenkomstlocatie te maken, zodat het face-to-face – en het online element van evenementen beter met elkaar combineren.

“Met HD Venues creëren ze eenvoudig een 3D-ervaring voor zowel de fysieke als digitaal aanwezige deelnemers, helemaal volgens het unieke karakter van de fysieke locatie,” aldus Meetingselect. “Bovendien kunnen ze dit volledig volgens de branding van hun opdrachtgever doen. Daarnaast bevat de software verschillende interactieve tools waarmee sprekers hun publiek actief bij hun presentatie kunnen betrekken.”

Members only

De HD Venues-software is ondergebracht in een coöperatie, zodat de leden gezamenlijk een stem hebben in de doorontwikkeling van de software. De software is uitsluitend beschikbaar voor leden van deze coöperatie, en lid worden is alleen mogelijk voor wie een fysieke vergaderlocatie heeft. “Op deze manier houdt Meetingselect de prijs van de software toegankelijk. Leden van de coöperatie krijgen bovendien het label ‘Hybrid venue’ binnen het online boekingsplatform van Meetingselect.”

“In het afgelopen jaar was de vraag naar online eventsoftware groter dan ooit. Diverse onderzoeken wijzen bovendien uit dat die vraag naar het samenbrengen van fysiek en digitaal aanwezige deelnemers de komende jaren sterk blijft toenemen,” legt Martin Bergonje uit, CEO van Meetingselect. “Met HD Venues helpen we locaties weer in contact te treden met opdrachtgevers en voorbereid te zijn op de veranderende vergader- en evenementenbranche.”