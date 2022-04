Zoom introduceert updates voor Zoom Events, Zoom Webinar en Zoom Meetings. Een nieuwe module maakt het mogelijk om salesgesprekken automatisch te analyseren en verbeteren.

Zoom maakte de updates bekend op de Work Transformation Summit, een jaarlijks evenement. Het nieuws is drieledig. Allereerst krijgt Zoom Meetings een nieuwe add-on voor de analyse van salesgesprekken. Ten tweede kunnen organisatoren onderling communiceren tijdens live evenementen in Zoom Events. Tot slot kan de host van een Zoom Webinar de achtergrond van meerdere panelleden instellen.

Zoom IQ for Sales

De add-on is ontworpen voor salesafdelingen. Gesprekken tussen salesmedewerkers en (potentiële) klanten worden gemonitord. De add-on herkent belangrijke momenten in een gesprek en neemt de momenten op.

Dit heeft meerdere voordelen. Allereerst analyseert de add-on de effectiviteit van de communicatie van een salesmedewerker. De add-on kijkt bijvoorbeeld naar de vraagstelling van een medewerker en de antwoorden van een klant. Blijkt de klant niet reactief, dan adviseert de add-on met manieren om de vraag in het vervolg te verbeteren. Daarnaast heeft de add-on gevoel voor de optimale structuur van een gesprek. Leidt een salesmedewerker het gesprek op een verwarrende manier, dan adviseert de add-on verbeterpunten.

Ten tweede kan een salesmedewerker of -manager de opnames van belangrijke gespreksmomenten handmatig nalopen. Het naluisteren van gesprekken kost een stuk minder tijd wanneer de sleutelmomenten reeds zijn geselecteerd.

Ten derde herkent Zoom IQ for Sales saleskansen op basis van gespreksopnamen. Herkent de add-on een enorm positieve klant, dan genereert de add-on een melding. Een integratie maakt het mogelijk om de informatie automatisch te verwerken in Salesforce CRM. In de meeste gevallen zal een salesmedewerker de kans reeds opgepikt hebben, maar de reminder is meestal welkom.

Managers kunnen alle inzichten terugvinden in een centrale omgeving, zoals hieronder afgebeeld.

Zoom Events en Zoom Webinar

Naast Zoom IQ for Sales introduceert Zoom meerdere kleinere functies voor Zoom Events en Zoom Webinar. Organisatoren kunnen voortaan onderling communiceren tijdens live events in Zoom Events en Zoom Webinar. Voorheen was het voor panelleden, organisatoren of crewmembers onmogelijk om tijdens een live event te communiceren zonder het publiek te betrekken of een third-party app te gebruiken. De nieuwe functie (‘backstage’) verhelpt het probleem. Tot slot kan de host van een Zoom Webinar de achtergrond van meerdere panelleden beheren.

Groei

Zoom breidt snel uit. In het meest recente fiscale jaar steeg de omzet met 55 procent naar 3,7 miljard euro. Productontwikkeling is het logische gevolg. Het Zoom van vandaag is meer dan een conferencingtool. Onder de producten vind je oplossingen voor contact centers, een cloud PBX en het eerdergenoemde Zoom Webinars en Events. De oplossingen zijn via afzonderlijke licenties beschikbaar.

Tip: Onderwijsvereniging SURF — ‘Zoom kan veilig gebruikt worden’