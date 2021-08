Jabra levert intelligente videoconferencingoplossing PanaCast 20

Jabra heeft zijn intelligente videoconferencingoplossing PanaCast 20 algemeen beschikbaar gemaakt. De door AI ondersteunde oplossing is vooral geschikt voor hybride werkomgevingen.

De nu algemeen beschikbaar gemaakte PanaCast 20 van de Deense UC-specialist Jabra is een plug-and-play-oplossing die volgens de fabrikant geschikt is voor het hybride werken. De technologie achter de camera biedt een hoge vergaderkwaliteit die het tegenwoordig vaak opduikende ‘vergadermoeheid’ moet tegengaan. Dit moet de productiviteit van medewerker ten goede komen.

Functionaliteit

Onder de motorkap beschikt de Jabra Panacast 20 over AI-functionaliteit die de technologie van de vergadertoepassing helemaal aanstuurt. Zo zorgt een specifieke AI-chip voor alle security. Alle acties van de camera vinden op het device zelf plaats en zijn daardoor niet te hacken, aldus de videoconferencingspecialist.

Op het gebied van beeldtechnologie, verzorgt de AI, via onder meer de 13-megapixel camera, een realtime 4K Ultra-HD beeld dat haarscherp en helder van kleur is, zonder enige vertraging. Hiervoor stuurt de technologie onder meer de Intelligent Zoom-functie aan die automatisch de bewegingen gebruikers volgt om het frame intuïtief en realtime aan te passen. Hierdoor worden deelnemers altijd in het midden van het beeld gepositioneerd. Deze technologie biedt ook meer ruimte voor natuurlijke bewegingen, zodat het lijkt het net alsof iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt.

Verder helpt de AI-technologie de PanaCast 20 zich aan te passen aan bijna elke belichting. Met Intelligent Lighting Optimization analyseert de intelligente camera de omgeving en past het beeld automatisch aan voor het optimaliseren van de videokwaliteit, zelfs in situaties met mindere belichtingsmogelijkeheden.

De PanaCast 20 beschikt verder over Picture-in-Picture-modus. Deze technologie gebruikt zogenoemde ‘Edge AI-verwerking’ voor het combineren van twee realtime videostreams in één stream. De tweede stream is zichtbaar in een geïntegreerd venster, samen met het primaire beeld. Deze modus werkt met ieder UC-platform, zelfs als dual-stream apparaten niet worden ondersteund. Ook beschikt de camera over een privacy-cover zodat gebruikers zich niet in beeld hoeven te zetten.

Geschikt voor alle UC-platforms

De PanaCast 20 van Jabra is geschikt voor gebruik in combinatie met alle grote UC-platformen. Daarnaast kan de camera ook worden gebruikt in combinatie met andere audio-oplossingen van Jabra, zoals de Jabra Evolve2 65 headset en Speak 750. De Jabra PanaCast 20 is nu verkrijgbaar in de kleur zwart en heeft een adviesprijs van 267 euro.