EPOS komt met nieuwe headsetserie IMPACT D

EPOS introduceert de IMPACT D-serie draadloze headsets. Met de apparaten kan je 12 uur draadloos praten tot 180 m van basisstation.

Audio- en videomerk EPOS heeft een nieuwe reeks draadloze headsets gelanceerd. De nieuwe Impact D-serie bestaat uit lichte, comfortabele headsets die geoptimaliseerd zijn voor Unified Communications. Het bedrijf belooft “met de menselijke stem een rijke, natuurlijke geluidservaring te creëren” en zakelijke professionals te helpen “effectief te communiceren gedurende hun werkdag door de frustraties en afleidingen als gevolg van slechte audio te elimineren.”

De nieuwe headset heeft verder één basisstation, dat zowel monauraal als binauraal kan worden gedragen, een enkele connectiviteit met de pc of telefoon en een magnetisch oplaadstation. Pas na 12 uur spreken hoeft er opnieuw opgeladen te worden. De draadloze verbinding is beveiligd en heeft een bereik tot 55 m in een kantooromgeving en tot 180 m zonder obstakels.

“De Impact D-serie maakt gebruik van geavanceerde technologie om professionals in drukke werkomgevingen volledige draadloze vrijheid te geven,” vult het bedrijf aan. “Met verbeterde beveiligingsfuncties, krachtig draadloos bereik, superieure audio en een natuurlijke luisterervaring is de Impact D-serie de beste oplossing wanneer gesprekken belangrijk zijn.”

Headsets uit de IMPACT D10-serie zijn verkrijgbaar vanaf 239 euro tot 270 euro, afhankelijk van het model.