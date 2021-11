EU-bedrijven dienen klacht over Microsoft in bij Europese Commissie

Onder leiding van Nextcloud hebben meerdere EU-bedrijven een klacht over Microsoft ingediend bij de Europese Commissie en antitrustautoriteiten.

Volgens de klacht maakt Microsoft misbruik van zijn dominante positie op de OS-markt door zijn activiteiten uit te breiden naar niet-verwante clouddiensten.

Een voorbeeld daarvan is de integratie van Microsoft 365 met OneDrive en Microsoft Teams. Door de OS-dominantie van Microsoft zouden SaaS-aanbieders van soortgelijke diensten machteloos zijn en hun dienst niet aan kunnen bieden.

Als gevolg daarvan hebben andere aanbieders de vraag naar hun dienst zien teruglopen. In vergelijking met het vroegere EU-marktaandeel van 26 procent halen zij nu een bij elkaar opgetelde 16 procent.

Coalitie voor een gelijk speelveld

Sinds het trekken van de strijdlijnen hebben de EU-bedrijven het volgende standpunt tegen Microsoft ingenomen:

Microsoft mag zijn dominante positie op de OS-markt niet misbruiken door oplossingen vooraf met zijn software te installeren. In plaats daarvan moeten alle dienstverleners gelijke kansen krijgen om een behoorlijk marktaandeel te veroveren.

Aangezien Windows het toonaangevende besturingssysteem is, zou het interoperabiliteit en open standaarden moeten ondersteunen om diensten van derden mogelijk te maken. Door dit af te dwingen zou de Europese consument tussen verschillende diensten kunnen kiezen op basis van individuele waarde, wat eerlijke concurrentie in de hand zou werken

Microsoft staat blijvend op de radar van concurrenten. Ook Slack diende in 2020 een klacht in bij de Europese Commissie.

De status

Voorlopig blijft de integratie van andere bedrijfssoftware in Windows de standaard. Het is geen verrassing dat Microsoft voor consumenten een totaaloplossing aanbiedt wanneer zij Windows installeren.

Alleen de tijd zal leren of de klachten Microsoft wel of niet zullen inperken in het aanbieden van geïntegreerde Windows-diensten.