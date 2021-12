Lenovo lanceert Large Format Displays, gaat nieuwe concurrentie aan

Lenovo waagt zich aan de markt voor Large Format Displays. De organisatie maakt de aankomende lancering van drie grote displays voor vergaderruimten bekend.

De ThinkVision T86, T75 en T65 verschijnen in juni 2022. Nooit eerder bood Lenovo displays voor vergaderruimten en klaslokalen aan. Met de zogeheten Large Format Displays treedt de fabrikant toe tot het speelveld van producten als de Microsoft Surface Hub 2S, ViewSonic ViewBoard en Sony Bravia. Een strategische zet.

De ThinkVision T86, T75 en T65 zijn grotendeels gelijk. Alle drie de modellen hebben een microfoon, 4K-resolutie en 4K-webcam. Displaygrootte is het verschil. De namen van de modellen maken het formaat herkenbaar. De T86 bedraagt 86 inch, de T75 bedraagt 75 inch en het laatste model 65 inch.

Een opvallende keuze

Aan audio- en videokwaliteit belooft niets te ontbreken, maar dat geldt bij andere fabrikanten evengoed. Een belangrijker verschil onder Large Format Displays is het geïntegreerde besturingssysteem.

De meeste moderne LFD’s zijn uitgerust met chips en een besturingssysteem om ook zonder externe apparaten als laptops te kunnen functioneren. ViewSonic integreert Viewboard OS in een groot deel van zijn aanbod. Microsoft kiest voor Windows in de Surface Hub 2S.

In beide gevallen wordt het mogelijk om apps – bijvoorbeeld voor videoconferencing – op de LFD uit te voeren. De beschikbare apps verschillen per besturingssysteem. In dit licht in Lenovo’s keuze meldenswaardig. Alle drie de introducties draaien op Android, 4G RAM en 65GB Flash-geheugen. Android in een LFD is niet uniek, maar zeldzaam genoeg om te kunnen stellen dat Lenovo een gat in het marktaanbod vult.

Hoewel geïntegreerde chips en besturingssystemen het gebruik van een LFD vergemakkelijken, blijft elk model in de voorzienbare toekomst verbindingen met externe apparaten toestaan. Sluit je een Windows-laptop op een LFD van Lenovo aan, dan is de ervaring grotendeels gelijk aan de modellen van de eerdergenoemde fabrikanten. Evenals de alternatieven bevat Lenovo ports voor USB Type-C, USB 3.0, HDMI, DisplayPort en Ethernet.