Dit zijn de nieuwe Copilot+-pc’s van Lenovo, Samsung, ASUS en Acer

Een vloot aan nieuwe Copilot+-pc’s zijn vlak voor IFA in Berlijn aangekondigd. Nadat Dell al het nieuwe aanbod presenteerde, volgden tevens Lenovo, Samsung, ASUS en Acer.

Microsoft lanceerde Copilot+ als predikaat voor AI-pc’s met genoeg rekenkracht voor AI-features binnen Windows. De voornaamste hiervan is Windows Recall, een “fotografisch geheugen” voor gebruikers dat continu snapshots van de desktop maakt.

Intel, Qualcomm, AMD

In juni beet Qualcomm het spits af met Copilot+-pc’s. De Arm-gebaseerde Snapdragon X Elite kende als eerste de benodigde specificaties (een NPU met 40+ TOPS), waarna AMD volgde met Ryzen AI-chips. Nu is ook Intel van de partij met Core Ultra 2-processoren die vanaf 24 september in thin-and-light laptops tevoorschijn komen.

Lenovo: Yoga-laptops met AMD, Intel en een goedkopere Qualcomm-chip

Eerder verschenen er al Lenovo Yoga’s met een Snapdragon X Elite, maar nu volgen AMD- en Intel-varianten en een laptop met de Snapdragon X Plus. Verschillende modellen vanuit de reeksen Slim 7, Pro 7 en IdeaPad Slim 5 zijn tijdens IFA aangekondigd.

Het opvallendste model is de IdeaPad Slim 5x, en wel omdat deze een Snapdragon X Plus-chip levert. Het is een afgezwakte versie van de Snapdragon X Elite met minder cores en een lagere klokfrequentie. Met een instapper voor 899 euro is deze AI-pc opvallend scherp geprijsd; deze maand is de nieuwe laptop beschikbaar.

Iets hoger in de Lenovo-lijn zit de IdeaPad 5 2-in-1, tevens met een Snapdragon X Plus. Hier zit de prijs op minstens 999 euro. De Yoga Slim 7i “Aura Edition” kost ondertussen 1.399 euro en wordt geleverd met de nieuwe Intel Core Ultra 7-chip.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Bij de Yoga Pro 7 is gekozen voor een AMD Ryzen 9 AI 365. De prijs ligt hier aanzienlijk hoger dan bij de eerder besproken modellen met minimaal 1.699 euro.

Alle Lenovo-modellen zullen nog deze maand beschikbaar komen. Voor de Intel-variant zal de release echter op zijn vroegst op 24 september plaatsvinden; dat is de officiële lanceerdatum van Intel Core Ultra 200V.

Samsung: Galaxy Book5 Pro 360

Het nieuwe aanbod van Samsung maakt alleen gebruik van Intel Core Ultra 2, dat een NPU kent met 48 TOPS aan AI-rekenkracht. De Galaxy Book5 Pro 360 is een laptop met een volledig draaibaar scherm en ingebouwde AI-functies van Samsung zelf, Google én Microsoft. Zo kan een aangesloten smartphone gebruikmaken van Google’s Circle to Search of andere Galaxy AI-features op het Dynamic AMOLED 3K-scherm (120Hz).

Wie het enkel bij de ingebouwde hardware houdt, kan alle Copilot+-mogelijkheden inzetten. De vanafprijs is 1.899 euro voor de variant met 16GB RAM en 1TB aan opslag.

Galaxy Book5 Pro 360

ASUS: Zenbook S14 en ExpertBook P5

Ondertussen richt ASUS zich specifiek op een Copilot+-pc voor werk. De ASUS Zenbook S14 belooft een gebalanceerde, doch niet al te goedkope optie te worden. Deze thin-and-light zal vanaf 1.399 dollar op de markt komen, de Europese prijs is nog niet bekend. Een 2880×1800 OLED in een 16:10 verhouding wordt aangedreven door een Intel Core Ultra 2-chip tot de Core Ultra 7 258V.

De ExpertBook P5 is tevens uitgerust met een Intel Core Ultra 2-chip. Specifieke ASUS-mogelijkheden breiden de AI-featureset nog verder uit dan alleen Copilot+. ASUS AI ExpertMeet notuleert namelijk automatisch vergaderingen, specifiek bedoeld voor conference calls.

ASUS ExpertGuardian verrijkt de ExpertBook P5 met security-features als Windows Secured Core, een sterk afgeschermde BIOS en een jaar McAfee+ Premium. Laatsgenoemde belooft deepfake-bescherming te bieden en zou oplichting via e-mails moeten opsporen.

Op hardware-gebied maakt ASUS gebruik van een aluminium chassis en een 2,5K 144Hz-display.

De instapprijs is in de VS 1.099,99 dollar; vermoedelijk zal de prijs in Europa hier niet al te veel van verschillen.

ASUS ExpertBook P5405

Acer: Swift-laptops van alle chipmakers

Bij Acer kondigt men verschillende Swift-laptops aan. Naast de bestaande Snapdragon X Elite-optie voor de Swift 14 AI, kunnen klanten nu ook kiezen voor een AMD- of Intel-processor. De Swift Go 14 AI is voorzien van de Snapdragon X Plus (een stapje onder de Elite met 8 cores). Met een startprijs van 1.199 euro lanceert de Swift Go 14 AI in september.

Voor professionals is de TravelMate P6 14 AI een compacte optie. Een lichtgewicht carbon chassis brengt het totaalgewicht onder 1 kilogram (een wapenfeit dat geen enkele andere Copilot+-pc kan claimen). Het scherm kent een resolutie van 2,8K, terwijl de webcam een privacy shutter bevat en een QHD IR-camera voor veilige gezichtsherkenning zorgt.

De TravelMate wordt in januari verwacht voor een vanafprijs van 1.419 euro.

Acer TravelMate P6 14 AI

