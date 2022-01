Kinly Rooms: enkel abonnement voor conferencing software en hardware

Kinly introduceert Kinly Rooms, een abonnementsdienst voor (online) vergaderruimtes. Kinly verleent de apparatuur die nodig is voor een vergaderruimte voor een vast maandelijks bedrag.

Kinly Rooms maakt het mogelijk om alle benodigdheden voor videoconferencing op licentiebasis af te nemen. Kinly levert audiovideoapparatuur op kantoor, richt de conferencingsoftware in en beheert apparaatupdates op afstand.

Klanten kiezen hierbij uit twee opties: een standaardversie en aangepaste versie. Neem je de standaardversie af, dan geef je bij Kinly aan met hoeveel personen je wilt kunnen meeten, waarna Kinly de apparatuur voor een conferencing room op kantoor levert. Neem je de aangepaste versie af, dan houdt Kinly rekening met persoonlijke voorkeuren, waaronder wensen voor specifieke apparatuur.

In beide gevallen installeert Kinly de apparatuur op locatie, waarna de stuursoftware op afstand wordt beheerd. Vervolgens richt de organisatie een of meerdere digitale vergaderruimtes in. Het design van de ruimtes (denk aan de vensters waarop je deelnemers ziet) wordt door Kinly afgestemd om het gevoel van een lijfelijk gesprek na te bootsen.

Het laatste kan je natuurlijk zelf, bijvoorbeeld via Teams, Zoom en Webex. De meeste conferencingtools bieden beheerfuncties voor het personaliseren van de clients waarop medewerkers werken. Een huisstijl is mogelijk. Toch word je beperkt door de opstelling van een vergaderruimte. Tenzij je de ruimte zelf inricht heb je geen controle over de posities van camera’s en microfoons. Uiteindelijk kan de ervaring van een vergadering tegenvallen.

Wat dat betreft is de positie van Kinly uniek. Door alles over te nemen, waaronder de installatie van apparatuur, wordt een uniforme ervaring mogelijk. Extern apparaatbeheer is mooi meegenomen, want ook kopzorgen over security verdwijnen. Service is inbegrepen, Kinly zal bij defecten iemand langs sturen.

Voor de dienst betaalt een afnemer een maandelijks bedrag. Kinly zorgt vervolgens voor het onderhoud, de softwareconfiguraties en de fysieke installatie van apparatuur.

