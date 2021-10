HP Presence biedt volwaardig ecosysteem voor (hybride) samenwerken

HP introduceert Presence, een volledige nieuwe lijn producten en diensten voor videoconferencing en hybride samenwerken.

Het inrichten van een meetingruimte gaat tegenwoordig niet meer op dezelfde manier als het voorheen ging. Je moet nu veel meer rekening houden met externe deelnemers. Althans, dat is de verwachting, ook al zien we in de praktijk dat veel mensen toch weer gewoon naar kantoor gaan. De files zijn in ieder geval weer terug op de wegen. Toch zullen er onherroepelijk meer mensen remote werken dan voor de coronacrisis, dus daar moet je als organisatie toch rekening mee houden. Bij HP heeft deze vaststelling geleid tot de ontwikkeling van een volledig nieuw portfolio van vergaderproducten. De producten zijn onderdeel van de nieuwe Presence-lijn. Ze moeten niet alleen op het gebied van de hardware organisaties helpen bij het inrichten van optimale meetingruimtes, er is ook gedacht aan de IT-kant van het verhaal.

De onderdelen

Laten we eerst eens kijken naar welke onderdelen HP zoal aankondigt vandaag. Dit begint met de basis. HP had al enige tijd de HP Elite Slice in het aanbod, een mini-pc gericht op conferencing. Daar komt met de HP Presence Mini Conferencing PC een opvolger/vervanger van. Zo op het eerste gezicht lijkt dit een speciale uitvoering van de HP EliteDesk mini-pc te zijn. Over de specificaties van deze pc is ons niet enorm veel duidelijk. Wel werd er tijdens een briefing gezegd dat het apparaat geschikt is om eenvoudig te wisselen tussen een Teams Room en een Zoom Room. Of dit inhoudt dat het ook een heus MTR of een ZR device is, dat dus autonoom kan opereren, werd ons niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de bescherming van het apparaat en daarmee je meetingruimte via HP Wolf Security gebeurt.

Naast de basis kondigt HP ook nog de nodige andere apparaten aan vandaag. Zo zijn er twee controllers, de HP Presence Control en de HP Presence Control Plus. Naast een display hebben deze apparaten ook microfoons en speakers. HP is met name trots op wat het AI-enhanced audio noemt. Hiermee doelt het bedrijf op zaken zoals Auto Volume, Voice Leveling en Noise Reduction. Het uiteindelijke doel is om audio geschikt te maken en te houden voor medewerkers in de meetingruimte en op afstand. Denk bijvoorbeeld aan het gelijktrekken van de volumes van mensen die hard praten en mensen die zacht praten. Maar ook het hoorbaar blijven van remote deelnemers, ook als een meeting wat verhit raakt.

Camera’s kunnen uiteraard ook niet ontbreken in het nieuwe portfolio. Er zijn twee smaken beschikbaar: de HP Presence See 4K AI Camera en de HP Presence Audio Video Bar. De eerste is een stand-alone camera op een voet, die kan roteren op die voet. De tweede een soundbar met geïntegreerde camera. De sensors en lenzen in beide apparaten zijn identiek. Het zijn 4K-sensors die deze resolutie aan 60fps kunnen leveren. Beide camera’s bieden ook Speaker Frame. Hiermee krijg je picture-in-picture de spreker te zien die op dat moment aan het woord is. Tot slot zijn beide camera’s voorzien van een privacy-modus. Je kunt de camera afdekken of wegdraaien.

Een laatste onderdeel van de nieuwe HP Presence-lijn zijn de extra microfoons en speakers om er zeker van te zijn dat iedereen in de ruimte en erbuiten een zo goed mogelijke ervaring heeft. Deze apparaten hebben de namen HP Presence Hub en HP Presence Talk gekregen. De eerste is een wat groter apparaat van het formaat van de Presence Control, de tweede zijn satellietmicrofoons. De apparaten hebben een status-led waarop zichtbaar is of mute ingeschakeld is of niet.

Opvallende features

We hebben hierboven al enkele opvallende features van de HP Presence producten aangestipt. Denk aan de slimme audiofuncties en Speaker Frame. Dat laatste is overigens geen statische feature. HP heeft voorzien in Speaker Tracking, waarmee de camera de sprekers volgt door een ruimte. Onderdeel daarvan is een bewust toegevoegde kleine vertraging. Dit om te voorkomen dat de camera op iedere kleine beweging reageert.

Een feature die we hierboven nog niet hebben gezien, is wat HP aanduidt als Meeting Ready. Hiermee kun je meetings snel starten, doordat HP Presence vanzelf uit de slaapstand komt op het moment dat je de ruimte binnenloopt. Het idee is dat je vervolgens met een enkele druk op de Presence Control een Teams of Zoom call start. Verder heeft HP een gastmodus toegevoegd. Deze werkt samen met om het even welk UC-apparaat. Handig als je een meeting hebt die niet in het systeem van de meetingruimte staat of die via een ander platform gaat, zoals Webex of Meet.

HP heeft tot slot ook nog een handige feature toegevoegd, waarmee je snel problemen kunt melden. Deze HP Presence Room Assistant zit in de Presence Control-producten. Hij stelt je in staat om heel snel te handelen op het moment dat specifieke apparatuur niet werkt of er andere problemen zijn. HP belooft dat je een dergelijke melding in twee seconden kunt doen.

Ook gedacht aan IT

HP benadert de wereld van de meetingroom uiteraard met behoorlijk wat bagage in de rugzak op het gebied van IT-beheer. Dat mag ook in het HP Presence-aanbod niet ontbreken. Er is nadrukkelijk gedacht aan het zo eenvoudig maken van het leven van de IT-medewerker. De mogelijkheid om snel issues te melden die we hierboven bespraken is daar eigenlijk al een voorbeeld van, maar het gaat nog verder. Zo belooft HP een zeer soepele installatie. Denk hierbij aan het op kleur aansluiten van apparatuur, zodat je altijd zeker weet dat de juiste kabel in de juiste aansluiting zit. Tijdens de installatie kalibreert de audio zichzelf, op basis van de specifieke ruimte waarin je HP Presence installeert.

Naast specifieke features van de apparatuur, levert HP ook nog enkele diensten voor IT-beheer mee. Allereerst is daar HP Presence Manager. Hiermee kun je alle apparatuur centraal beheren. Je kunt hiermee zien of er updates zijn en kunt bepalen wanneer je de updates uitvoert. De apparatuur ondersteunt verder ook Windows Update en Teams Admin Center.

Wil je liever wat pro-actiever bezig zijn met je vergaderruimtes en de apparatuur die erin staat, dan heeft HP ook nog HP Presence Insights. Hiermee kun je de gezondheid van de apparaten in de gaten houden. Je kunt hier dus ook pro-actief mee zien of de apparatuur werkt zoals zij hoort te werken. Het geeft je dus inzichten in wanneer apparaten stoppen met optimaal functioneren.

Enhanced by HP Presence

Naast de producten in de HP Presence-lijn, maakt HP er tijdens de briefing die we bijwoonden ook een punt van dat al dit nieuws niet beperkt is tot alleen de HP Presence-apparatuur. Dat wil zeggen, de algoritmes die voor zaken zoals Auto Frame en Voice Leveling zorgen, komen ook beschikbaar in andere apparaten van HP. De nieuwe Elite Dragonfly Max en de EliteOne 800 G8 All-in-one hebben bijvoorbeeld al de nodige upgrades uit de Presence-lijn aan boord. Denk hierbij aan zaken zoals Auto Frame, Voice Leveling, maar ook de HDR-mogelijkheden die in de Presence-camera’s zitten. Dit moet ervoor zorgen dat je ook vanaf je laptop of all-in-one goed zichtbaar bent in meetings, of je nu met tegenlicht te maken hebt of juist in een zeer donkere ruimte zit.

Beschikbaarheid

Normaal gesproken is het laatste tussenkopje van een artikel over nieuwe producten ‘Prijs en beschikbaarheid’. In dit geval heeft dat niet zoveel zin, want de prijzen zijn nog niet bekend. Die brengt HP naar buiten tegen de tijd dat de producten ook daadwerkelijk op de markt komen. HP verkoopt de Presence-producten als pakketten. De eerste twee zijn de HP Presence Small Space Solution en de Small Space Solution Plus AI Camera. Deze bestaan uit de Presence Control en de Presence Mini Conferencing PC, in het tweede geval aangevuld met de Presence See AI Camera. Beide komen naar verwachting beschikbar in februari 2022.

Verder zijn er nog de HP Presence Small Space Solution plus AI Video Bar, HP Presence Medium Space Solution, HP Presence Medium Space Solution plus AI Camera, HP Presence Medium Space Solution plus AI Video Bar, HP Presence Large Space Solution. Die bestaan uit andere samenstellingen van producten, gebaseerd op de inzet ervan. Deze zijn alle naar verwachting in het voorjaar van 2022 beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de HP Presence Hub en de HP Presence Talk Satellite Microphones. De twee pc’s met de ‘Enhanced by HP Presence’-features zijn in november 2021 beschikbaar.