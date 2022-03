Communicatieprovider Squaretalk start een samenwerking met Mobile XL, een Nederlandse system integrator en Zoho-specialist. Mobile XL gaat het communicatieplatform van Squaretalk aanbieden bij Nederlandse klanten.

Squaretalk ontwikkelt Axiom, een communicatieplatform voor telefonie en analytics. Axiom stelt medewerkers in staat om op een device naar keuze te telefoneren. Wachtrijen en lijnen zijn naar hartenlust te beheren, want de telefooncentrale draait in de cloud. Het platform is populair onder grote serviceafdelingen en callcenters.

Axiom integreert met meerdere CRM-systemen, waaronder Zoho CRM. Mobile XL is een van Zoho’s partners. De system integrator biedt het CRM-systeem in Nederland aan. Vandaag maakt Squaretalk bekend dat Mobile XL de combinatie van Axiom en Zoho CRM gaat aanbieden.

Squaretalk en Mobile XL

“De samenwerking versterkt onze aanwezigheid op de Nederlandse markt”, deelt Elie Rubin, CEO van Squaretalk.

“De implementatie van software gaat veel verder dan het opleveren van een product”, voegt Mobile XL-oprichter Raymond Hewitt toe. “We leveren waarde door te analyseren, optimaliseren en automatiseren. Met de integratie van Zoho en Squaretalk bieden we gemak voor klanten en hun teams.”