Google heeft nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn videovergader-, collaboration- en telefonie-oplossingen. De updates binnen Google Workspace moeten Meet, Spaces en Voice geschikter maken voor hybride werkomgevingen.

In de recente update heeft videovergaderplatform Google Meet de meeste aanpassingen gekregen. Zo is functionaliteit toegevoegd die Meet, Google Docs, Sheets en Slides met elkaar integreert. Hiermee kunnen deelnemers nu eenvoudig documenten, spreadsheets en slides laten zien vanuit een enkele tab. Ook kunnen deelnemers ‘in-meeting reacties’ geven voor het geven van snelle feedback. Deelnemers aan een vergadering zien nu tot vier deelnemers in een apart picture-in-picture scherm wanneer zij werkzaamheden in andere applicaties uitvoeren.

Google Meet krijgt voor de hardware-toepassingen nu automatische ruisonderdrukking van Logitech, Acer en ASUSTek Computer. Deze technologie moet in vergaderingen afleidende achtergrondgeluiden wegfilteren.

Verder is aan Google Meet een verbeterde live-streamervaring toegevoegd. Live-streamvergaderingen zijn nu tot 500 deelnemers mogelijk en ook kan een publiek van maximaal 100.000 deelnemers worden bereikt via de verschillende Google Workspace-omgevingen. Ook is client-side encryptie toegevoegd, waarmee sessies volledig end-to-end kunnen worden versleuteld. Gebruikers hebben hierbij directe controle over hun versleutelingskeys en de identiteitsaanbieder die deze keys levert.

Meer chatfunctionaliteit in Google Spaces

Google Spaces, de collaboration-tool van de techgigant en opvolger van Google Chat, is nu uitgebreid met extra functionaliteit zoals ‘inline threading’. Daarmee kunnen gebruikers commentaren leveren op een draadje. Ook kunnen zij chats opzetten die los staan van de ‘hoofd chat’.

Google Spaces beschikt nu ook over functionaliteit voor het toevoegen van nieuwe invites aan een chat via een linkje. Later dit jaar wordt nog zoekfunctionaliteit toegevoegd waarmee medewerkers binnen een bedrijfsomgeving de juiste chats voor onderwerpen kunnen vinden.

De algemene zoekfunctionaliteit in Spaces wordt ook verbeterd, zodat gebruikers belangrijke documenten en chats kunnen terugvinden die anders in chats ondergesneeuwd dreigen te raken. Verder wordt het maximale aantal deelnemers aan chats van 8.000 opgehoogd naar 25.000. Dit om de samenwerking binnen zeer grote bedrijven te verbeteren.

Meer mogelijkheden Google Voice

Google Voice wordt op zijn beurt beschikbaar voor meer eindgebruikers. Zeker nu de interesse in cloudtelefonie-oplossingen toeneemt ten faveure van de bestaande desktoptelefoons. In Europa wordt voor de meeste landen bellen naar mobiele en vaste nummers nu standaard onderdeel van een Google Voice-licentie.

Nieuwe functionaliteit in Google Voice voor de Standard- en Premium-gebruikers is het on-demand opnemen van gesprekken. Voor Premium-gebruikers is het nu ook mogelijk geheel geautomatiseerd gesprekken op te nemen.

