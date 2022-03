Google Meet laat beheerders de bandbreedte van medewerkers zien

Google heeft zijn diagnostische gegevens voor beheerders van Google Meet-omgevingen uitgebreid. Toegevoegd is nu de Meet Quality Tool voor inzicht in bandbreedtegebruik van deelnemers aan (video)vergaderingen.

Google verzamelt voor zijn Meet-applicatie in Google Workspace veel diagnostische gegevens, om beheerders inzicht te geven in de werking en de kwaliteit van dit videovergadertool. Hiermee kunnen zij de gebruikerservaring voor deelnemers verbeteren.

Denk hierbij aan netwerkstatistieken, microfoon- en speakerniveau en CPU-gebruik. Met de Google Meet Audit Log krijgen beheerders toegang tot alle logs van een vergadering, inclusief namen van deelnemers en andere inhoudelijke data.

Meet Quality Tool

Aan dit pakket informatie voegt Google nu bandbreedtegebruik door deelnemers toe. Met de Meet Quality Tool krijgen beheerders een compleet overzicht van de door iedere deelnemer in een Meet-gesprek gebruikte bandbreedte. De tool toont voor iedere gebruiker de bandbreedte voor in- en uitgaand verkeer en zet het gemiddelde hiervan af tegenover de voor de Google Meet-vergadering benodigde bandbreedte.

Betere gebruikservaring

Het moet volgens Google een op de seconde na nauwkeurig inzicht geven in de bandbreedte die gebruikers ter beschikking hebben. Beheerders kunnen hierop inspelen en problemen oplossen. Ook kunnen zij de deelnemers de beste gebruikservaring bieden.

De functionaliteit is per direct beschikbaar en is stadaard ingeschakeld.