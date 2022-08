Microsoft heeft partners ingelicht dat het de prijs zal verlagen van Teams Rooms. De techgigant zal ook een versie van het product toevoegen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ook komt het met een gratis tier van het product voor kleine bedrijven.

Teams Rooms is Microsofts aanbod voor klanten met specifieke collaboration hardware. Denk aan microfoons, soundbars en desktop phones. Deze apparaten worden geleverd door bedrijven als Bose, Poly, Lenovo en Logitech.

Microsoft brengt klanten kosten in rekening voor het gebruik van Rooms, bovenop de kosten van de Teams-licenties.

Op het moment van publicatie kosten die licenties 42,20 euro per maand voor Premium of 12,60 euro per maand voor Standard.

Microsoft kondigt het nieuwe licentiebeleid deze week aan. De verklaring onthult dat het Premium-aanbod wordt vervangen door een Pro tier (in de VS een prijsverlaging van 50 dollar naar 40dollar) die “verbeterde in-room vergaderervaringen levert, zoals intelligente audio of video, multiscreen ondersteuning, onze volledige set van apparaatbeheermogelijkheden en toekomstige gedifferentieerde waarde.”

“Het is de geschikte licentie voor het Enterprise-segment en voor kleinere organisaties met een groter aantal rooms of geavanceerdere behoeften”, aldus het bericht.

“Klanten zijn naarstig op zoek naar oplossingen voor hun hybride werk en return-to-office uitdagingen, en deze veranderingen zullen helpen ervoor te zorgen dat we het juiste aanbod hebben om hun werkplekbehoeften te ondersteunen”, voegt Microsoft eraan toe.

Microsoft treedt niet langer op als tussenpersoon

De huidige Standard tier zal worden afgeschaft ten gunste van “Microsoft Teams Rooms Basic, die kernvergaderervaringen biedt aan klanten wanneer ze een gecertificeerd Microsoft Teams Rooms-apparaat aanschaffen zonder extra kosten.”

“We raden ten zeerste aan om je bestaande Teams Rooms-klanten bij hun volgende anniversary, of zo snel mogelijk, over te zetten op de nieuwe Microsoft Teams Rooms Pro SKU”, waarschuwt de post van Microsoft.

Het document adviseert ook dat als de SaaS-dienst voor apparaatbeheer online komt, Microsoft-medewerkers vanaf 1 oktober 2022 “niet langer als tussenpersoon zullen fungeren voor de workflows voor incidentbeheer.”

Pro en Basic worden op 6 september aangekondigd, maar zullen vanaf 1 september functioneel zijn en kunnen worden verkocht.

Tip: OneDrive bestaat vijftien jaar, Microsoft lanceert nieuw onwerp