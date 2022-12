Microsoft probeert voet aan de grond te krijgen in het domein van Facebook en Discord. De techgigant lanceert een nieuwe Teams-oplossing voor communities.

Communities in Microsoft Teams is ontworpen voor kleine gemeenschappen, waaronder sportteams, evenementgroepen en kleine bedrijven die digitaal willen communiceren.

De functie is vergelijkbaar met Facebook Groups en Discord. Gebruikers kunnen chatten, bellen, bestanden delen en ideeën uitwisselen.

Communities

Chatberichten zijn te versturen naar alle leden van een groep. Een gemeenschappelijke agenda helpt bij het plannen van evenementen. Bestanden kunnen eenvoudig worden gedeeld.

De oplossing is beschikbaar op het startscherm van Microsoft Teams. Gebruikers kunnen kiezen uit meerdere klaargemaakte presets. Leden zijn uit te nodigen via e-mail, telefoon, URL’s en QR-codes.

Beheerfuncties maken het mogelijk om content te modereren door mensen en berichten toe te voegen of te verwijderen.

Nu beschikbaar

In oogopslag is de oplossing identiek aan Facebook Group, maar er zijn verschillen. Communities in Microsoft Teams focust bijvoorbeeld op het plannen van virtuele, hybride en fysieke evenementen. Gebruikers kunnen uitnodigingen versturen, deelnames bijhouden, uitnodigingen opvolgen en het daadwerkelijke evenement organiseren.

Voorafgaand aan de introductie overtuigde Microsoft meerdere organisaties om met de dienst aan de slag te gaan. De American Youth Soccer Organization gaat het systeem gebruiken om vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, de communicatie te stroomlijnen en een communicatieplatform te bieden voor 500.000 leden.

Communities for Microsoft Teams is nu beschikbaar voor gratis en betalende Teams-gebruikers op Android en iOS. Desktopversies worden binnenkort ondersteund.

