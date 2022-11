WhatsApp introduceert Communities, een nieuwe functie voor grote groepsgesprekken en videoconferences.

Communities zijn ontworpen voor communicatie onder bedrijven, clubs, onderwijsinstellingen en andere organisaties. De groepsgesprekken ondersteunen beheerders, subgroepen en notificatiegroepen, videoconferences met 32 deelnemers, file sharing en pollingfuncties.

Een enkele Community kan maximaal 1.024 leden hebben. De communicatie tussen leden is end-to-end versleuteld.

Sommige functies van Communities zijn al jaren in WhatsApp beschikbaar, zoals emoji’s, het delen van grote bestanden (tot 2GB) en de mogelijkheid om berichten te verwijderen. Nieuwere functies, zoals polling en videoconferences met 32 deelnemers, zullen ook buiten Communities op WhatsApp beschikbaar worden.

Verschillen tussen Communities en Groups

De nieuwe oplossing is vergelijkbaar met Facebook Groups. Beide tools beschikken over subgroepen, file sharing en beheermogelijkheden.

Terwijl Facebook-groepen vaak worden gebruikt door vreemden met dezelfde interesses, zijn WhatsApp Communities bedoeld voor mensen die reeds een band hebben.

In tegenstelling tot Facebook is WhatsApp gebaseerd op telefoonnummers. Mensen moeten nummers uitwisselen om aan een groep toegevoegd te worden.

Zorgen over moderatie

Communities gaat concurreren met populaire toepassingen voor privé- en groepsgesprekken, waaronder Telegram, Signal, iMessage, Band, GroupMe, TalkingPoints en Remind.

Facebook-groepen hebben in het verleden illegale activiteiten in de hand gewerkt, zoals de verspreiding van desinformatie over gezondheid en verkiezingen, wat leidde tot incidenten zoals de Witte Huis-rellen van 6 januari. De vrees bestaat dat Communities hetzelfde risico opleveren.

De maatregelen van WhatsApp lijken beperkt. Alle communicatie is end-to-end versleuteld, wat betekent dat WhatsApp de berichten van een Community niet kan bekijken om te bepalen of er actie moet worden ondernomen. In plaats daarvan zal de organisatie modereren op basis van openbare informatie over Communities, waaronder namen, beschrijvingen en reports.

