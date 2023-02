Microsoft bereidt naar verluidt de lancering voor van een bijgewerkte versie van Teams, die aanzienlijke verbeteringen belooft op het gebied van prestaties en energie-efficiëntie.

Volgens bronnen van The Verge zal de bijgewerkte app de geheugenvereisten met 50 procent verminderen, het processorgebruik aanzienlijk verminderen en het stroomverbruik van laptops verlagen. De bijgewerkte Teams-client zal naar verwachting volgende maand debuteren.

Microsoft werkt al jaren aan deze grote update van de Teams-client voor desktopcomputers en laptops, met plannen om over te stappen van Electron naar Edge Webview2. Beide zijn gebaseerd op de open-source Chromium browser engine, die de Chrome browser aandrijft.

Verbeteringen aan Teams-interface

De nieuwe versie brengt uitgebreide functies voor het verwerken van HTML-, JavaScript- en CSS-code, de drie talen die de meeste webpagina’s aansturen.

Een andere opvallende verandering in de komende Teams-versie is de integratie van React, een bibliotheek die specifieke programmeertaken versnelt en de prestaties verbetert. React vermindert de berekeningen die nodig zijn om gebruikersinteracties met de interface van een applicatie te verwerken, wat resulteert in snellere verwerkingstijden.

Sommige van de verbeteringen die Microsoft zal uitrollen zijn al beschikbaar in de versie van Teams die is ingebouwd in Windows 11, wat een consumentgerichte versie van de app is. Het bedrijf heeft de komende update intern aangeduid als Teams 2.0 of 2.1 en is al begonnen met het testen van de release met zijn medewerkers.

Het zal een toggle-optie hebben om terug te keren naar de vorige versie van de client. Microsoft heeft gemeld dat Teams meer dan 270 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft, wat gestaag is toegenomen.

Het bedrijf promoot Teams-apps van derden, waarmee gebruikers externe clouddiensten en bestanden kunnen openen zonder de Teams-interface te verlaten, en het gebruik van deze apps is de afgelopen twee jaar vertienvoudigd.

Apps van derden geven gebruikers toegang tot externe clouddiensten en bestanden zonder de Teams-interface te verlaten.

Lees ook: Slack, Zoom, Teams of WebEx: Wat is de app die alles kan?