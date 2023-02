In elke organisatie is er één applicatie die verreweg het meest wordt gebruikt. Vroeger was dat mogelijk Outlook, vandaag de de dag is dat Slack, Zoom, Teams of WebEx. Met zo’n app kan je tekstberichten uitwisselen, videomeetings organiseren en groepen creëren om samen te werken. Je kan echter ook gebruik maken van de populariteit van dergelijke apps door ze nog meer functies te geven. Bijvoorbeeld een stukje informatievoorziening of om workflows af te trappen. In de aflevering van Techzine Talks van deze week praten we over deze tools en hoe je ze kan gebruiken als een soort digitaal hoofdkantoor, oftewel de app die alles kan.

We hebben al eerder een podcast opgenomen rondom dit onderwerp. Destijds was het puur om de visie over te brengen van een digitaal hoofdkantoor zoals Salesforce eind 2021 voor zich zag met Slack. Vandaag zijn we bijna 1,5 jaar verder en heeft Techzine ruim een jaar ervaring opgedaan met Slack, Zoom, Teams en WebEx, om te kijken hoe je deze applicaties beter kan gebruiken binnen je organisatie. Hoe kan je informatiestromen koppelen aan deze applicaties en hoe kan je workflows aftrappen vanuit deze applicatie? Allemaal met het idee om de apps naar een hoger plan te tillen, naar een app die alles kan.

Je hoeft je medewerkers namelijk niet uit te leggen hoe het werkt, want ze gebruiken deze apps al dagelijks. Het is simpelweg inhaken op het gebruik en de populariteit en die uitbouwen met meer functionaliteit. We hebben dit overigens ook volledig uitgeschreven, maar in een podcast vorm kan je het beter tot je nemen.

