Microsoft komt in mei met geanimeerde 3D-avatars voor Teams.

Volgens de product roadmap zullen de 3D-avatars deel uitmaken van Microsofts “Mesh”-initiatief, dat virtuele werkruimtes omvat die toegankelijk zijn via VR. Met deze nieuwe ontwikkeling kunnen werknemers op afstand het gevoel ervaren dat ze in een vergaderruimte zitten.

Hoewel de roadmap geen volledige lijst van functies geeft, suggereren eerdere aankondigingen dat gebruikers de lichaamstypes, huidskleuren, haarkleuren, kapsels, kleding en gelaatstrekken van hun avatar zullen kunnen aanpassen.

In eerste instantie zullen de avatars alleen animeren wanneer gebruikers spreken, maar Microsoft is van plan om op termijn ook gezichtsuitdrukkingen en bewegingen die door webcams worden vastgelegd, in real-time te integreren.

Het tijdperk van AI

Hoewel Mesh for Teams aanvankelijk zou worden uitgerold in 2022, zijn er tegenslagen geweest als gevolg van verschillende factoren, waaronder ontslagen en een afkoelende interesse in alles wat metaverse is.

Bovendien zit Microsoft midden in een bedrijfsbrede push om AI-functies in al zijn producten op te nemen, wat de prioriteitsstatus van het project kan hebben beïnvloed.

Ondanks deze uitdagingen is de toewijding van Microsoft om innovatieve oplossingen te creëren voor werk op afstand bewonderenswaardig. Met de introductie van de nieuwe 3D-avatars zullen werknemers de flexibiliteit hebben om te kiezen hoe ze verschijnen in vergaderingen zonder het gevoel van aanwezigheid in de kamer op te offeren.

Tip: ‘Microsoft brengt snellere versie van Teams uit’