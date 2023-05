Samenwerkingsplatform Lucid Suite krijgt vier nieuwe functionaliteiten. De aanvullingen moeten het gebruiksgemak van de software verbeteren, met onder andere hulp van AI.

Lucid is een bedrijf dat in 2010 een gat in de markt zag met software voor slimme diagrammen. Inmiddels heeft Lucid meerdere kernproducten op de markt gebracht voor het visuele samenwerken.

Eenvoud, AI

Allereerst breidt Lucid Suite zich uit op het gebied van templates. Het bedrijf biedt nu een gemakkelijke manier om teamleden te betrekken bij een groepsactiviteit. Meningen kunnen samengebracht worden om zo tot snellere beslissingen te komen.

Met Team Spaces kunnen gebruikers nu op een virtuele hub rekenen die allerlei belangrijke punten samenbrengen. Denk aan documenten binnen Lucid zelf en daarbuiten, links en team-updates. Zo wil het bedrijf voorkomen dat organisaties continu van applicatie moeten switchen. Een Team Space moet daarmee een ‘single source of truth’ worden.

Op de zogeheten Universal Campus komen verschillende tools vanuit de Lucid Suite samen. Hier is het dus mogelijk om bijvoorbeeld Lucidchart-diagrammen te voorzien van notities en Visual Activities eromheen. Lucid spreekt zelf over de integratie van marketing- en sales-teams die in één document communiceren met de Finance-afdeling.

Ten slotte stipt Lucid Collaborative AI aan, een bètafunctie die vooralsnog niet in Nederland beschikbaar is. Deze tool maakt het mogelijk om brainstorms en notities van vergaderingen in visualisaties samen te vatten.

Een paar dagen geleden kwam naar buiten dat Lucid Software voor veel waarde zorgt bij investeerders. In drie jaar tijd zou het platform een rendement op investeringen van welgeteld 410 procent hebben gekend.

Lees ook: Lucid tilt samenwerken naar hoger niveau met slimme diagrammen en whiteboards