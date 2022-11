OpenAI introduceert een API voor het DALL-E-beeldsynthesemodel. De API stelt developers in staat om beelden te genereren in apps.

“Ontwikkelaars kunnen DALL-E nu rechtstreeks in hun apps en producten integreren via onze API”, aldus OpenAI. “De API maakt het binnen enkele minuten mogelijk om de technologie toe te passen.”

DALL-E is momenteel beschikbaar als een standalone commerciële dienst. “Meer dan drie miljoen mensen gebruiken DALL-E om hun creativiteit uit te breiden en hun workflows te versnellen”, vertelde de organisatie. Volgens OpenAI genereren gebruikers op dit moment vier miljoen beelden per dag.

Met de API kunnen developers 1024×1024-afbeeldingen genereren op basis van tekstbeschrijvingen, ook wel bekend als ‘prompts’. De gegenereerde beelden variëren in stijl, van fotorealistisch tot abstract. “DALL-E blinkt uit in het begrijpen van beschrijvingen in natuurlijke taal”, aldus OpenAI. “Gebruikers kunnen duidelijk beschrijven wat ze willen zien.”

Om de API te kunnen gebruiken moeten developers bij OpenAI registreren voor een private API key. De organisatie vraagt een vergoeding voor elke gegenereerde afbeelding. Het betaalmodel is gebaseerd op beeldresolutie. Afbeeldingen van 1024×1024 kosten 0,02 dollar per afbeelding, afbeelding van 512×512 kosten 0,018 en afbeeldingen van 256×256 kosten 0,016 dollar.

Integratie met Microsoft, CALA en anderen

Microsoft integreert DALL-E in Designer, een nieuwe ontwerpapp voor social media-berichten, uitnodigingen, ansichtkaarten, afbeeldingen en meer.

Daarnaast gebruikt de techgigant DALL-E in Bing en Microsoft Edge met Image Creator. De integratie stelt gebruikers in staat om afbeelding te genereren voor zoekopdrachten die geen afbeelding opleveren.

CALA, een softwareoplossing voor mode- en lifestylebedrijven, integreert DALL-E in zijn AI-tools om gebruikers ontwerpideeën te laten genereren op basis van prompts en referentiebeelden.

