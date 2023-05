De open-source gemeenschap zou aan de winnende hand zijn in de strijd om AI-ontwikkeling. Dit stelt een hooggeplaatste Google-engineer in een document dat naar buiten is gekomen. “Plat gezegd: ze zijn ons op een ronde aan het zetten.”

In het document is te lezen dat Google geen geheim wapen heeft in de strijd om AI. Sinds de release van AI-chatbot ChatGPT eind 2022 is de wapenwedloop rondom generatieve AI opgelaaid. De twee grootmachten: Google enerzijds, en het door Microsoft ondersteunde OpenAI anderzijds. Al gauw ging Google ChatGPT achterna met Bard, terwijl de Redmond-gigant bezig is om producten als Office 365 te voorzien van kunstmatige intelligentie-tools.

Hoewel ook Meta en talloze kleinere techbedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van large language models (LLM’s), beschouwen experts de twist tussen Google en OpenAI als de belangrijkste strijd op dit gebied. De Google-medewerker ziet echter dat de open-source gemeenschap al veel problemen heeft opgelost die bij de twee AI-reuzen nog aangepakt moeten worden. Zo zijn LLM’s al te draaien op telefoons. OpenAI en Google zijn met hun grote modellen afhankelijk van een reusachtige hoeveelheid kostbare hardware om geavanceerde AI-modellen te verwerken.

Struikelblok

Google en OpenAI zijn beide erg voorzichtig met het delen van hun AI-modellen. Sinds de komst van GPT-4 is OpenAI zelfs gestopt met het delen van het aantal parameters waarop het model gebaseerd is. Het gerucht gaat rond dat het om 1 biljoen zou gaan. PaLM, het meest geavanceerde model van Google, kent er 540 miljard. Volgens de Google-engineer is dit formaat juist een struikelblok voor deze partijen: daar waar de twee AI-reuzen maanden doen over nieuwe versies, evolueert open-source razendsnel.

Dit dwingt de bedrijven tot het bewandelen van een ander pad: zelf open-source gaan. OpenAI en Google zijn nog niet zover, maar Microsoft heeft organisaties in staat gesteld om op open-source basis generatieve AI te integreren in een bestaande applicatie. Daarnaast heeft Meta ervoor gekozen om zijn uitgebreide LLaMA beschikbaar te stellen voor onderzoek. De open-source gemeenschap heeft dit AI-model inmiddels toegeëigend sinds het begin maart via een lek voor iedereen toegankelijk werd.

Innovatie, regulering

Het vrijgeven van LLaMA leidde volgens het document van de Google-medewerker tot een “stortvloed aan innovatie”. Hoewel de LLM geleverd werd zonder instructieset of chatbot-functie, vulde de open-source gemeenschap dit razendsnel aan.

Dit roept de vraag op wat Google en OpenAI/Microsoft te zoeken hebben in de AI-arena. Het moge duidelijk zijn dat we het hier hebben over twee techreuzen met elk een eigen ecosysteem aan applicaties. Daar waar AI bij open-source allerlei toepassingen kent, biedt de bestaande infrastructuur van respectievelijk Google- en Microsoft-apps talloze toepassingen met een gigantische installed base aan gebruikers. Dit valt niet zomaar te overbruggen door open-source projecten.

Een ander punt waarbij de grote bedrijven een andere strijd voeren dan open-source, draait om wetgeving. Daar waar Google en Microsoft aan te spreken zijn op hun aanpak van AI, is dat bij de inherent gedecentraliseerde open-source gemeenschap veel minder praktisch. Toch gebeurt dat ook in die hoek. Recente wetsvoorstellen vanuit de EU hebben bijvoorbeeld tot veel ongemak bij de Python Software Foundation geleid. Het zou developers verantwoordelijk willen stellen voor software-kwetsbaarheden. Daarnaast kan AI-wetgeving ervoor zorgen dat AI-ontwikkeling vanuit de open-source gemeenschap enorm vertraagd wordt.

Al met al hebben Google en Microsoft zeker troeven in handen om de AI-strijd aan te blijven gaan. Beide partijen zullen ook zeker in de gaten moeten houden wat open-source te bieden heeft. De kans is aanwezig dat de innovaties op dit gebied dermate snel gaan, dat zelfs dat soort techreuzen het niet bij kunnen benen. Van nature zit er in een (grote) open-source community altijd meer ontwikkelkracht dan in een enkel bedrijf.