Mircosoft heeft een nieuwe Teams-app geïntroduceerd voor Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-omgevingen. VDI-gebruikers krijgen hiermee dezelfde ervaring van de eerder vernieuwde MS Teams-app voor Windows en Mac en ook nog wat eigen functionaliteit.

Nadat Microsoft in oktober dit jaar zijn vernieuwde Teams-app introduceerde voor Windows- en Mac-gebruikers, zijn nu ook eindelijk de Microsoft VDI-klanten aan de beurt.

Met de nieuwe Teams-app voor VDI-omgevingen krijgt deze versie dezelfde mogelijkheden die gebruikers via de andere systemen hebben gekregen. Alle onderliggende mogelijkheden van de ‘klassieke’ Teams-app zijn gelijkgeschakeld en de nieuwe VDI Teams-app biedt daarnaast ook betere prestaties, betrouwbaarheid en security.

Specifieke VDI-features

Naast deze eigenschappen biedt het nieuwe Teams voor VDI-gebruikers ook enkele features die specifiek voor deze omgeving zijn doorgevoerd. Dit is vaak op basis van feedback van eindgebruikers die reageerden op een public preview.

De app is in alle facetten sneller dan de oudere versie, zoal bij het opstarten van de applicatie bij het deelnemen aan vergaderingen en neemt minder disk-opslagruimte in dan de klassieke versie.

Ook het schakelen tussen chats, kanalen en activiteiten gaat direct, zonder te moeten wachten op het laden van content. Dit biedt volgens Microsoft een goede ervaring in VDI-omgevingen. Ook hoeft slechts een installer te worden gebruikt voor zowel een VDI- als desktop-installatie en is er de mogelijkheid in VDI automatisch up te daten.

Meer mogelijkheden beheerders

Beheerders kunnen door de nieuwe app ook bijvoorbeeld Microsoft Intune gebruiken voor het uitrollen van de applicatie en updates via ‘stille’ installaties. Ook is de betrouwbaarheid en de efficiëntie van Teams-installaties verbeterd, onder meer door een verminderde netwerkbandbreedte en schijfopslagruimte en een verminderde ‘idle’-geheugenconsumptie.

Het MSIX packaging-formaat zorgt ervoor dat de VDI Teams-app dezelfde Windows security-eigenschappen heeft, inclusief security-updates en -fixes. Verder is de nieuwe Teams-versie voor VDI-omgevingen compatibel met MSIX App Attach waardoor het makkelijker is de applicatie via Azure te verspreiden.

Lees ook: Microsoft rolt snelle en nieuwe Teams client uit voor Windows en Mac