Ten tijde van corona werd Zoom een platform met een wereldwijde bekendheid. Iedereen ging “Zoomen” toen het kantoorleven tijdelijk onmogelijk was. Inmiddels is thuiswerken ingebakken bij menig bedrijf. Echter denkt Zoom-CEO Eric Yuan dat het beter is om toch vaker op kantoor te komen. Want: “thuiswerken stond mensen niet toe om evenveel vertrouwen op te bouwen of om net zo innovatief te zijn,” zei hij in een gelekte meeting.

Het frappante hiervan is dat het conferingplatform qua marketing juist hamert op het ‘verbinden’ met collega’s, dat klaarblijkelijk ook volgens Zoom niet gelijk staat met fysieke ontmoetingen. Eerder eiste Yuan al dat werknemers binnen 50 mijl van hun kantoor minimaal twee dagen per week op kantoor moesten zijn. Dit zou volgens The New York Times van invloed zijn op 7400 medewerkers.

Wel heel vriendelijk

Uiteindelijk komt het besluit niet helemaal uit de lucht vallen. Yuan verwijst naar het feit dat Zoom ontzettend veel mensen heeft aangenomen: sinds de pandemie is het werknemersaantal gestegen van 2000 naar 6000. “We hebben zoveel ‘Zoomies’ aangenomen dat het heel moeilijk is om vertrouwen op te bouwen.” Voorheen kenden Zoom-medewerkers elkaar allemaal en was dit dus geen probleem, liet Yuan weten.

Een ander probleem dat de Zoom-CEO aanhaalt is dat men wel erg vriendelijk is tijdens een videogesprek. Zo zijn er volgens hem geen goede discussies over de innovaties die binnen het bedrijf kunnen plaatsvinden.

Discussie rondom hybride werk

Er vindt al langer een discussie plaats rondom thuis- en hybridewerken. IBM-CEO Arvind Krishna benadrukte het belang van je carri√®rekansen, die door het kantoorleven aangesterkt zouden worden. Ook Elon Musk was er kritisch over: hij noemde thuiswerken “moreel verwerpelijk“.

Onderzoek toonde echter aan dat veel IT-leiders te snel gehandeld hebben met de terugkeer naar het kantoor: onderbuikgevoelens zouden bij verschillende “return-to-office”-mandaten de boventoon hebben gevoerd, bleek uit de bevindingen van Envoy.

