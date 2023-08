De discussie rondom thuiswerken loopt al sinds de nadagen van de pandemie. Bij Amazon wil CEO Andy Jassy er geen twijfel over laten bestaan: hij wil dat werknemers minimaal drie dagen per week op kantoor zijn. Daarbij geeft hij in een uitgelekte interne meeting toe dat hij ter onderbouwing van dat besluit geen data kan aanleveren. Techbedrijven houden er hoe dan ook sterk afwijkend beleid op na.

Jassy heeft al vaker uitgelegd dat hij graag ziet dat Amazon-medewerkers terug naar het kantoor gaan. In een update van februari dit jaar somde hij zijn standpunt op: samen aan projecten werken op kantoor zou leiden tot meer innovatie, snellere interacties en een betere integratie van nieuwe collega’s.

In principe valt er veel te zeggen voor deze ideëen, hoewel onderzoek van Envoy liet zien dat onderbuikgevoelens veelal sturend zijn geweest voor soortgelijke besluiten om terug te keren naar het kantoor. Veel bedrijfsleiders zouden overhaast gehandeld hebben en hadden met meer informatie over productiviteit en werkomstandigheden anders gehandeld.

Gebrek aan data

Business Insider wist een opname van een interne “fishbowl” meeting voor Amazon-medewerkers te bemachtigen. Het geduld van Jassy zou tijdens dat gesprek geleidelijk zijn opgeraakt. Wie niet drie dagen per week werkt op kantoor, lijkt niet meer welkom te zijn bij het techbedrijf. Voor wie wegblijft “zal het waarschijnlijk niet goed aflopen voor je,” stelde Jassy.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken om dit besluit met data te ondersteunen, ging de Amazon-CEO hier niet op in. “Het is te laat om het er oneens mee te zijn,” zei hij. “Het is niet juist dat al onze teamgenoten drie dagen per week op kantoor zijn terwijl anderen weigeren om dit te doen.” Al eerder bleek dat kantoorweigeraars konden rekenen op een gedwongen vertrek nadat 30.000 Amazon-werknemers een petitie hadden ondertekend tegen het RTO (Return to Office)-mandaat.

Hoe groter, hoe strenger?

Het voorbeeld van Amazon is wellicht wat extremer dan elders, maar ook andere techgiganten hebben met soortgelijke discussies te maken. Elon Musk noemde thuiswerken “moreel verwerpelijk“, terwijl IBM-CEO Arvind Krishna zei dat werken op afstand je carrière kan schaden. Ook bij Zoom moeten werknemers terug naar het kantoor.

Zo lijkt het erop dat met name big tech ervoor kiest om het kantoorleven te stimuleren. Toch zijn er ook grote partijen die remote blijven ondersteunen. Zo hebben onder meer Atlassian, Airbnb, Dropbox en Okta geen soortgelijke eis gesteld om terug te komen naar het kantoor. Uiteindelijk mag ook bij die partijen gevraagd worden waarop men dat baseert. Een permanent beleid met thuiswerken als prioriteit is een competitief voordeel bij vacatures. Onderzoek heeft alleen ook aangetoond dat enkel op afstand werken minder productief is dan ook structureel het kantoor te bezoeken.

Met andere woorden: wie ernaar zoekt, kan data vinden om een geïnformeerd besluit te nemen over de balans tussen thuis en op kantoor werken. Dan lijkt het ook te helpen om die vergaarde kennis paraat te hebben zodra het tijd is om het beleid uit te leggen aan werknemers.

