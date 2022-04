Google wil in de komende twee jaar 9,5 miljard dollar (8,8 miljard euro) investeren in Amerikaanse kantoren en datacenters. De organisatie bijt vast op een terugkeer naar kantoor.

Sinds begin april werken sommige medewerkers van Google drie dagen per week op kantoor. De opdracht geldt voor meerdere kantoren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Medewerkers mochten in de afgelopen twee jaar zelf kiezen tussen thuis- en kantoorwerk. Het bestuur van Google nam een flexibele houding aan, maar die flexibele houding vervaagt. Het einde van het thuiswerktijdperk komt dichterbij.

Vandaag laat Google CEO Sundar Pichai weten dat de organisatie in de komende twee jaar 9,5 miljard dollar (8,8 miljard euro) investeert in Amerikaanse kantoren en datacenters. Het geld is bestemd voor tientallen projecten in meerdere staten, waaronder een kantoorcampus in de staat Washington en een datacenter in Nebraska.

De organisatie verwacht binnen het jaar 12.000 nieuwe fulltimebanen te creëren. In de afgelopen vijf jaar investeerde Google 37 miljard dollar in Amerikaanse kantoren en datacenters, met meer dan 40.000 fulltimebanen als gevolg.

Tegenstrijdig

“Het kan tegenstrijdig lijken om in fysieke kantoren te investeren, terwijl we flexibel werken omarmen”, zegt Pichai. De CEO beweert dat Google thuiswerken stimuleert. Uit een gelekte, interne mail van maart 2022 blijkt dat de organisatie ruim 14.000 medewerkers toestemming heeft gegeven om volledig vanuit huis of een nieuwe locatie te werken. 15 procent van de verzoeken werd geweigerd, maar er is sprake van flexibiliteit.

Laszlo Bock, het HR-hoofd van Google tussen 2006 en 2016, gelooft er weinig van. De ex-manager verwacht dat alle medewerkers binnen drie tot vijf jaar terugkeren naar kantoor. Volgens Bock staat het management te popelen om terug te gaan. “Leiders hebben de grootste moeite met virtueel leiderschap”, vertelde hij onlangs tegen Bloomberg.

De meningen zijn verdeeld. ’s Werelds grootste technologiebedrijven verkondigden in de afgelopen twee jaar dat hybride werken de toekomst heeft. Nu vermindert het gezondheidsrisico van COVID-19 en blijkt de toekomst minder zwart of wit dan gedacht.

Tip: Van thuis- naar hybride werken — hoe gaan we daarmee om?