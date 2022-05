Apple probeert zijn personeel naar kantoor te krijgen, maar stuit op weerstand van een georganiseerde groep medewerkers. Minstens één executive nam ontslag vanwege het conflict.

Ian Goodfellow, Apple Director of Machine Learning, stapt volgens The Verge op. Goodfellow verklaarde dat zijn vertrek te wijten is aan de back-to-office-strategie van de organisatie. “Ik ben ervan overtuigd dat meer flexibiliteit het beste beleid voor mijn team was geweest”, schreef Goodfellow aan collega’s.

Het huidige beleid verschilt per team en functie. Apple heeft medewerkers reeds gevraagd om één of twee dagen per week naar kantoor te komen. Vanaf 23 mei worden velen verplicht zijn om minimaal drie dagen per week op locatie te werken.

Apple Together

Sommige medewerkers zijn ontevreden over de terugkeer naar kantoor. Zij vormden een actiegroep, ‘Apple Together’. De groep heeft zojuist een open brief verstuurd naar het hogere management van Apple. De groep onderbouwt waarom medewerkers vinden dat de terugkeer naar kantoor niet in het belang is van het bedrijf en haar personeel.

De groep weerlegt het idee dat het kantoor zorgt voor spontane samenwerking. De groep beweert dat, omdat Apple reeds met afdelingen werkt, thuiswerken beter te doen is dan het kantoor. Volgens de groep verlopen videogesprekken naar andere kantoren en afdelingen sneller wanneer de meeste medewerkers vanuit huis werken.

Bovendien merkt Apple Together op dat woon-werkverkeer in drukke Apple-kantoorgebieden een impact heeft op het persoonlijke leven, de gezondheid en de beschikbaarheid van personeel. De vereniging wijst erop dat Apple werknemers dwingt om binnen woon-werkafstand van kantoren te wonen, wat de beschikbaarheid van talent beperkt.

